Politiet har fått tak i eieren av, men ikke med personen som for tiden leier hytta.

– Det er vanskelig å si om det er noen der. Det er like sannsynlig at den som leier hytta er der som at den ikke er der, sier Terje Marstad, operasjonsleder i Øst Politidistrikt til TV2 klokken 04:15.

– Vi prøver å søke etter vedkommende med røykdykkere, men det er vanskelig under forholdene.

I tillegg til brannvesenet, opplyser Marstad at både politi og elektrikere er tilstede.

Hytten skal ligge ifølge Marstad ligge utenfor Fagerstrand og skal ikke være tett befolket.



Saken oppdateres.