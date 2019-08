Kvinnen, som ikke ønsker å identifiseres, var fanget i tanken til datteren hennes fant henne tirsdag forrige uke, sier sjef i det lokale brannvesenet Richard Anderson til Fox 12.

– Familien hadde ikke hørt fra henne på et par dager, over helgen, så de bestemte seg for å kjøre og sjekke, og det var da de fant henne i tanken og ringte 911, sier Anderson.

Da brannmannskap kom til åstedet, fant de kvinnen liggende i kloakk, om lag en meter unde rbakken.

– Vi kunne se henne i tanken, og kommunisere med henne, sier Anderson.

Redningsmannskaper ble tilkalt og kvinnen ble hentet opp i løpet av en halvtime.

– Hun var tilstede nok til at hun klarte å ta tak i håndtaket på et av redskapene våre, og sette seg opp litt. Da klarte de å feste et tau til henne og løfte henne opp.

Kvinnen var ikke skadet, men ble fløyet til et sykehus for sjekk.

Hun skal ha drevet vedlikeholdsarbeid da hun falt nedi septiktanken.

– Det var en traktor på stedet, et hull i bakken hadde synliggjort tanken, og det så ut som hun hadde falt gjennom lokket. Men vi er litt usikker på hvordan hun faktisk endte opp i tanken, sier Anderson.

– Dette har jeg aldri sett før i løpet av hele min karriere.