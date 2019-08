RBK-legende: – Europaligaen vil være en nedtur

– 1-0 borte mot Brann. Etter den kampen har de klatret på tabellen og de har gjort gode prestasjoner i Europa. Nå har de til og med heng på seriegullet igjen, så man må ikke avskrive Rosenborg, det er livsfarlig, gliser den gamle midtbanegeneralen.

For tidlig å sammenlikne

Rosenborgs prestasjoner den siste tiden har fått flere til å dra sammenlikninger mellom Eirik Horneland, og klubbens største trener gjennom tidene, Nils Arne Eggen.

– Det er ikke for tidlig å sammenlikne de to, det er altfor tidlig! Men i Rosenborg er det sånn at kritikken alltid er svart og hvit, og akkurat nå er den fryktelig hvit, sier Skammelsrud, og fortsetter:

– Vi må roe ned litt. Nils er fortsatt mange hakk høyere enn Horneland enda, men man kan håpe at man kan begynne å sammenlikne litt etterhvert, sier han.

Også Roar Strand er enig med sin tidligere lagkamerat.

– Jeg tror nok han trenger litt lenger tid for å komme på nivået til Nils Arne, så det er litt tidlig å begynne å sammenlikne. Men at Horneland er en trener med et bra potensial, er jeg ikke i tvil om, sier Strand.

En nedtur med Europa League

Med 0-2 i bagasjen fra Kroatia, må trønderne vinne med minst to mål i morgen, samtidig som de holder tett bakover. Skulle det mislykkes, venter et nytt gruppe spill i Europaligaen.

– Om det er Europaligaen eller Champions League, man ender opp der vi hører hjemme. Så om RBK klarer er å kvalifisere seg til Mesterligaen, er det gode nok til å spille der, sier Skammelsrud.

Harald Martin Brattbakk mener at det å holde fokus i Eliteserien, er vel så viktig som kampen som kommer mot Dinamo Zagreb.

– Det viktigste som skjer i år, er de elleve seriekampene som står igjen, det er det ingen tvil om. Det er å vinne serien som gir deg muligheten til å konkurrere i Europa år etter år, det må være en gulrot, sier den tidligere storscoreren, og fortsetter:

– Jeg mener at det er ekstremt viktig at vi aldri slutter å være kravstore på Lerkendal, for den dagen Rosenborg slutter med det, vil vi miste mye av overtaket på de andre klubbene.

Kravstore kommer nok trønder-publikummet til å fortsette å være i årene som kommer, enten det blir Champions League, Europaligaen eller seriegull. Akkurat nå er uansett alt fokuset på å endelig komme inn i et gruppespill i Champions League igjen.

– Kvaliken er de verste kampene med Mesterligaen, og den mest nervepirrende. Om vi skal ryke i morgen, får spillerne Europaligaen som dessert, men det kommer til å være en nedtur, ingen kan si noe annet. Champions League, det er det største, gliser Skammelsrud.