– Alle turister i Kollen: Hold dere unna neste år!

– Det skjønte ikke James. Etter mye banning fikk jeg ham til å flytte seg til slutt, men så kom jeg tilbake og da prøvde han en gang til. Satt seg foran blinken. Da klikket det for undertegnede, og jeg ropte ikke pene ting, repliserer Tandrevold, og fortsetter:

– Først ropte jeg «it’s dangerous, you have to get away». Han bare så på meg som jeg var en idiot. «You have to move, we’re shooting for Gods sake». Det var ganske hissig. Så flyttet han seg til slutt. Da endte det hele med at når jeg var ferdig med intervallene, så satt han og kona på tribunen, og jeg måtte gå og si unnskyld for at jeg kjeftet på dem. Men det var ordentlig farlig. Så reiste jeg hjem og var sinna resten av dagen. Jeg hadde hisset meg sånn opp at jeg ikke klarte å få det ut.

Innpåslitne tyskere har også vært et irritasjonsmoment for skiskytter-duoen.

– Apropos disse fordømte turistene, så har jo jeg stått med en stakemaskin som vi har plassert inne i et lite bur i Kollen. Det er helt utrolig rått å se disse tyskerne komme 20 centimeter fra ansiktet mitt, sier Eckoff.

– Det er faktisk som om du er et dyr i bur, skyter Tandrevold inn.

– Jeg var faktisk en liten gullfisk med glass 20 centimeter unna. En tysker kom og sa «hello, ååå, Tiril Eckhoff, jah». Så står de der og ser på deg utenfor. Det blir deilig med høst, slår Eckhoff fast.



– Dødsmisunnelig

Duoen innrømmer at de er smått sjalu på andre utøvere som ikke er avhengig av å ha en skytebane for å få gjennomført treningen.

– Jeg er så dødsmisunnelige på langrennsløperne som bare kan være på hytta si og trene. Det er jo ikke noe stress å gå på rulleski hvor som helst, egentlig, sier Tandrevold.

Det kan ikke skiskytterne.

– Vi er avhengig av blinkene som er plassert veldig få steder i Norge, påpeker Eckhoff.