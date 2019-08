Inter - Lecce 4-0

Det ble spekulert i om Romelu Lukaku var for overvektig til å få sin Inter-debut i første seriekamp mot Lecce, men Antonio Conte kjørte belgieren rett inn i startoppstillingen.

Lukaku, som kom fra Manchester United etter flere uker med rykter, brukte én time av sin første kamp for Milano-laget til å score.

Lautaro Martínez' skudd fra tjue meter burde vært en enkel oppgave å fange for målvakt Gabriel, men det ble i stedet en skummel retur rett ut til en våken Lukaku, som fikk en enkel oppgave med å legge på til 3-0.

Belgieren løp rett bort til den 17 år gamle innbytteren Sebastiano Esposito, før han ble omkranset av resten av sine nye lagkamerater. Fra tribunen ble det taktfast ropt på navnet til den tidligere Manchester United-angriperen, som bukket mot Curva Nord som en takk for den umiddelbare støtten.

– Selv om det ikke har vært en stor kamp til nå, er det sånne øyeblikk og den type scoringer han trenger, kommenterte TV 2s Espen Ween.

Antonio Conte kunne tidlig konstatere at det ble en drømmekveld i sin første kamp på Giuseppe Meazza som Inter-trener. Først fikk han se Marcelo Brozovic curle fra 18 meter like utenfor 16-meteren midtveis i første omgang, men Stefano Sensi scoret et minst like fint mål få minutter senere da han tok med seg ballen forbi et par spillere og banket inn 2-0 fra om lag 16 meter.

Inter hadde en ball i mål på et langskudd fra innbytter Matteo Politano, men målet ble annullert fordi en offsideplassert Romelu Lukaku hoppet over ballen på vei mot mål.

Kveldens flotteste scoring kom etter 84 minutters spill da Antonio Candreva fyrte av et skudd fra 30 meter. En rakett av en scoring gikk perfekt opp i krysset bak Gabriel i Lecce-målet. Et verdig punktum på Inters 4-0-seier.

Nyopprykkede Lecce fikk for øvrig Diego Farias utvist et kvarter før full tid etter en stygg takling med knottene på baksiden av leggen til Nicolò Barella.