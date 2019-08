Mandag kveld dukket en mann på døra til naboen sin på Bogerud i Oslo. Der truet han naboen med en machete-lignende kniv.

– Den fornærmede fikk en nabo på døren som hadde med seg en machete-lignende kniv. Han skal ha kommet med trusler og vært truende, men mannen fikk lukket døra og ringt politiet, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Jøkling, til TV 2.

Døra hadde flere hakk og merker etter hogg med machetekniv.

– Da vår patrulje kom til stedet, var mannen med macheten borte. Den fornærmede pekte ut adressen hans for politiet og vi fikk kontaktet mannen. Han ble så pågrepet av oss, sier Jøkling.

Hendelsen skal ha skjedd som følger av en vedvarende konflikt mellom de to naboene.

– Det vi har fått opplyst er at de to skal ha hatt en mindre krangel over en lengre periode. Den har tydeligvis eskalert og ført til kveldens hendelse, sier Jøkling.