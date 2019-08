Bodø/Glimt lekte seg til tabelltopp: – Første gang jeg virkelig tror at de kan ta gull

Bodø/Glimt - Vålerenga 4-0

Det var klasseforskjell på lagene i kampen som avsluttet den 19. serierunden. I det omvendte oppgjøret i Oslo vant Vålerenga 6-0, men mandag var Glimt ute etter revansje og tabelltoppen på eget gress. De fikk begge deler. Glimt vant hele 4-0.

– I kveld er første gangen i 2019 jeg virkelig tror på at Bodø/Glimt kan ta dette gullet, for dette var nok en meget imponerende fotballkamp av Kjetil Knutsens menn. De rundspilte Vålerenga, og det er et lag og en gjeng med enkeltspillere som spiller med en enorm selvtillit for tiden, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Glimt leder Eliteserien to poeng foran Molde. Det er sju poeng ned til Odd på tredjeplass, mens Rosenborg er ti poeng bak når elleve kamper gjenstår.

– Rosenborg og kanskje Molde skal spille viktige kamper i Europa denne høsten, og det kommer til å være en fordel for Bodø/Glimt i denne jakten på gullet. Medalje vil være en stor prestasjon av Bodø/Glimt i 2019, men nå skal det gå veldig mye galt om de ikke ender blant de tre beste i Eliteserien, sier Mathisen.

Sesongen er ikke over, men denne karen blir jo årets trener i Eliteserien👏 For en prestasjon med dette laget!



Mye skal gå galt de neste månedene om det ikke skal bli medalje, og hvis Molde kommer seg inn i Europa League begynner det å stinke gull!



Og se 4-0 målet da😂😂🙌🙌 pic.twitter.com/A1g8gd5fbj — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 26, 2019

VIF-forsvaret hang ikke med et Bodø/Glimt-lag som angrep med mange mann, stor fart og til tider kirurgisk presisjon. Kun sjansesløseri og en god 18-åring i gjestenes mål sørget for at Glimt kun ledet med ett mål halvveis inn i kampen.

Men VIF-keeper Kristoffer Klaesson må også ta på seg sin del av skylden da hjemmelaget tok ledelsen etter ti minutters spill. Klaesson var slepphendt på langskuddet til Håkon Evjen, og returen falt ned foran beina til Ulrik Saltnes, som ikke lot seg be to ganger. 26-åringen sendte ballen i en pen bue over Klaesson.

Bodø/Glimt hadde de fleste og største sjansene i første omgang og burde ha doblet ledelsen like før halvtimen. Helt upresset headet Philip Zinckernagel utenfor fra kort hold og Vålerenga kunne puste lettet ut ved den anledningen.

Fortsatte råkjøret

VIF spilte seg mer med i kampen mot slutten av omgangen, men etter pause fortsatte Bodø/Glimt råkjøret mot gjestenes mål. Annen omgang var knapt minuttet gammelt da Amor Layouni misbrukte en av flere store sjanser, da han skjøt utenfor fra innenfor sekstenmeteren.

Ti minutter etter hvilen banket Håkon Evjen inn 2-0 etter at Erlend Dahl Reitan gikk seg fast inne i VIF-boksen. Reitan fikk sendt ballen til Evjen, som kontant satte ballen i nettet. Minuttet tidligere hadde samme Evjen prikket ballen i tverrliggeren over Klaesson.