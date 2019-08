– Jeg gjorde alt jeg kunne, men hun var allerede død

Mandag morgen ble en kvinne skutt og drept på åpen gate i Malmø. Kvinnen hadde babyen sin med seg da hun ble skutt, og et vitne til hendelsen har kalt episoden for «en ren henrettelse».

Marilyn Pettersson skulle spise frokost da mannen hennes skrek at noen hadde avfyrt skudd utenfor.

Da hun så ut, så hun et menneske som lå på bakken og Pettersson gikk ut for å hjelpe til.

– Da jeg kom ned, var det allerede en mann som hjalp henne, så jeg begynte å massere armene hennes, forteller hun.

Pettersson forsøkte også å få en reaksjon fra kvinnen som var blitt skutt.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å få liv i henne, men hun var allerede død.

Hørte babyen

Pettersson forteller at hun hørte babygråt da hun var på stedet, men at hun frem til ambulansen kom var fokusert på å hjelpe kvinnen.

– Da ambulansen hentet henne, konsentrerte jeg meg om å se hva som skjedde med babyen så jeg gikk dit pappaen til babyen satt. Han gråt. Det var en kvinne som hadde babyen i armene, forteller hun.

Barnet ble fraktet til sykehus etter skyteepisoden og kom seg unna hendelsen med et sår i pannen.

– Hva tenkte du da du kom ut på gaten og så hva som skjedde?

– Jeg lurte på hvorfor det skulle skje noe i dette området som er så rolig. Det skjer aldri noe her, så det er helt forferdelig. Jeg har en 26 år gammel datter, så jeg tenkte på hennes sikkerhet også.

Så en som løp

Marilyns ektemann, Leif Pettersson, ringte politiet etter å ha hørt skuddene, før han gikk ut på balkongen. Derfra så han en mann som sprang fra stedet.

– Jeg stod på balkongen og så en mann som løp i høy hastighet, sier han.

Leif Pettersson. Foto: Kenneth Fossheim, TV 2

– Var det samme mann som på videoen, klarer du å kjenne han igjen?

– Jeg er ikke sikker på at det er den samme. Den som løp nedover kunne jeg ikke se at hadde noe våpen i hendene. Han løp som en hundremeterløper, veldig fort, sier han.

– Hva tenker du om det som har skjedd her i dag?

– Jeg er ikke overrasket. Man har hørt og sett mye som har skjedd i Malmø, men at det skulle skje her var ikke forventet. Dette er et av de rolige områdene i Malmø hvor det vanligvis ikke skjer noe, sier han.

– Nytt nivå

Mandag kveld møter TV 2 Ida Arneson (25) og Camila Fonseca (26) som har tent lys i området hvor kvinnen ble skutt.