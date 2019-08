Finn Hagen trekker seg som toppkandidat ved kommunevalget og som leder i Ullensvang Frp.

Dette opplyser han selv i en pressemelding sendt ut fra Frps hovedkontor, melder NRK.

«Med bakgrunn i personlige forhold, har jeg tatt beslutningen om å trekke meg som kandidat til kommunevalget i Ullensvang. Jeg trekker meg også som leder av lokallaget i Ullensvang. Beslutningen er endelig og umiddelbar» står det å lese i pressemeldingen.

Bekrefter varsel

Fristen for å endre valglistene har gått ut for lenge siden. Hagen står derfor fortsatt på topp ved kommunevalget.

I pressemeldingen oppfordrer han selv velgerne til å stemme på andre representanter.

Organisatorisk nestleder Sigbjørn Framnes i Vestland Frp bekrefter at partiet har fått inn et varsel om toppkandidaten.

Dømt fem ganger

Halvannet år før Hagen ble valgt til listetopp, ble han straffet for økonomisk kriminalitet for femte gang – da for grovt underslag.

Hagen er også dømt for vold mot sin tidligere samboer.

Fylkesleder Gustav Bahus i Vestland Frp sier at partiet ikke var kjent med dommene før Hagen ble innstilt som toppkandidat.