Haugesund bekrefter at påtalenemnda i Antidoping Norge har besluttet å ilegge Ibrahima Wadji en utestengelse i 14 måneder for å ha testet positivt på det forbudte stoffet morfin 19. mai i år.

Dersom utelukkelsen blir stående, innebærer det at FKH-spilleren kan være tilbake i organisert trening fra 19. mai 2020 og delta i konkurranser (spille kamper) fra 19. juli 2020.

Testen ble gjennomført etter en kamp mot Kristiansund hjemme i Haugesund.

Morfin tilhører dopinggruppe S7, som klassifiserer stoff som er forbudt å ha i kroppen under konkurranse.

Wadji uttalte umiddelbart etter at den positive dopingprøven at han skal ha fått i seg det forbudte stoffet gjennom en tablett som konen hadde med seg fra Senegal.

Wadjis agent, Trond Jarle Bachmann, påpeker at påtalenemnden har konkludert med at Wadji ikke hadde til hensikt å ta morfin for en prestasjonsfremmende effekt.

– På denne bakgrunn vurderes tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i 14 måneder regnet fra prøvedato den 19. mai 2019, som svært strengt. Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF, sier Bachmann i pressemeldingen på Haugesunds nettsider.

Haugesund mener det er et lyspunkt at Wadji er trodd på sin forklaring.

– Dette er først og fremst en trist sak for både Wadji og klubben. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig har det vært viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie, slik at de har blitt godt ivaretatt, sier styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim.