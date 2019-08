Indonesias hovedstad Jakarta er bygget på sumpland og synker svært raskt. Ifølge The Weather Channel dreier det seg om gjennomsnittlige 25 centimeter i året.

Problemene har vært kjent i flere tiår, men nå synker byen i en slik hastighet at president Joko Widodo i vår godkjente en langsiktig plan for å endre plassering for landets hovedstad.

Nå er destinasjonen for den nye hovedstaden klar: Kalimantan på øya Borneo.

Borneo er delt mellom Indonesia, Malaysia og Brunei og Kalimantan er navnet på den indonesiske delen av øya.

– Plasseringen er veldig strategisk. Det er i sentrum av Indonesia og nære urbane områder, har president Joko Widodo uttalt.

Må skje raskt

Ifølge presidenten vil det koste 32,79 milliarder dollar å gjennomføre flyttingen, det skriver Al Jazeera.

Tidligere har innenriksminister Bambang Brodjonegoro uttalt at en flytting kan ta opp til ti år. Samtidig uttrykte Indonesias president Joko Widodo forrige måned frustrasjon over at prosjektet går for tregt.

– Dette enorme prosjektet må gjennomføres raskt for å unngå at Jakarta synker under havnivå, sa han da.

Foreløpig har det indonesiske parlamentet ikke godkjent destinasjonen, men dersom det skjer vil konstruksjonen begynne allerede neste år, skriver The Guardian.

Indonesiske myndigheter regner med å starte å flytte folk til den nye hovedstaden i 2024.

Redd for miljøet

Borneo er hjem til store vernede naturområder og huser sjeldne dyrearter som orangutangen. Miljøvernere har tidligere understreket viktigheten av at myndighetene må sørge for at den nye hovedstaden ikke bygges opp i et beskyttet område.

Indonesiske myndigheter sier på sin side at de ønsker å bygge en smart, grønn by og har lovet at den vil ha en positiv påvirkning på omgivelsene.

– Vi vil ikke forstyrre noen eksisterende beskyttet skog. I stedet vil vi rehabilitere den, har planleggingsminister Bambang Brodjonegoro sagt ifølge South China Morning Post.