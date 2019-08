I et nedlagt feriesenter for matvaregiganten Nestlé har klimaaktivister arrangert et alternativt G7-møte denne uka.

Mens verdenslederne flyr hjem med jetflyene sine, pakkes leiren sammen.

Den ligger i en av nabokommunene til toppmøtebyen Biarritz, men aktivistene har ikke kommet i nærheten av de syv lederne for de rikeste demokratiene i verden. Byen har vært barrikadert og nærmest avstengt.

17 år gamle Alicia Arquetoux er blant klimaaktivistene. Til daglig går hun på videregående skole i hjembyen Lorient, og senere har hun tenkt å studere økonomi.

– Folk protesterer. De skjønner at det har begynt å haste og at vi alle må jobbe mot et felles mål. Det skjer raskt og vi er ikke klare, sier hun om engasjementet mot klimaendringene.

Tviler på toppene

På klima-leiren tviler de på at G7-toppene kan redde klimaet. På møtets siste dag offentliggjorde president Emmanuel Macron at G7-landene vil gi 200 millioner kroner til akutt hjelp for å slukke brannene i Amazonas. Det skal gå til å finansiere brannfly. Det franske forsvaret har også tilbudt seg å hjelpe til med slokkingen.

– Det er tydelig for meg at de ikke er interessert i å finne en løsning. De tjener ikke på det. Det er en fasade og ikke noe de jobber aktivt for, sier Alicia

Også Thibaut Rainer (28), sosiologi-student fra Nantes, har brukt uken på å protestere mot G7-møtet.

– Jeg er her for å diskutere hvordan vi kan motarbeide systemet som er i ferd med å ødelegge planeten og menneskeheten, sier han.

– Har tro på menneskeheten

Over 13.000 politifolk har sørget for sikkerheten, og det har vært kritikk mot det enorme politioppbudet.

Thibaut har fått nærkontakt med opprørspolitiet den uken han har tilbrakt på leiren. Både han og Alica har deltatt i de mange demonstrasjonene mot møtet.

– Jeg har blitt arrestert flere ganger under demonstrasjoner. Mens vi spilte musikk ble vi arrestert og kroppsvisitert. Vi blir overvåket og registrert, men dessverre er det slik akkurat nå, sier Thibaut.

Men håpet om å redde kloden har de ikke mistet.

– Har du blitt redd for fremtiden?

– Nei, jeg er ikke redd for fremtiden. For jeg har tro på menneskeheten, sier Alicia.

G7-landene er også enige om å støtte en plan som skal legges fram under FNs hovedforsamling i New York i september. En plan mot avskogingen av Amazonas.