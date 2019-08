I løpet av de siste fire årene er det flere store kommuner som har vedtatt å slutte med å konkurranseutsette driften av sykehjem.

Siden forrige kommunevalg har fem kommuner snudd, og tatt tilbake driften av sykehjemmene i kommunal regi.

– Det forteller meg at det skjedde et skifte etter forrige valg der de røde partiene overtok mange kommuner. Det jeg mener er viktig fremover, er at vi får til en velferdsmiks, der også private kan tilby dette, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun møtte Rødt-leder Bjørnar Moxnes til duell i TV 2s Valgstudio.

– Rødt er jo et parti som er kommunistisk og ønsker at det offentlige skal styre alt. Problemet nå er at Arbeiderpartiet er i lomma på Bjørnar Moxnes, og kaster ut de private i Oslo for eksempel, fortsetter Listhaug.

– Mange tar nå til vettet

Bjørnar Moxnes er ikke overraskende fornøyd med at stadig flere kommuner tar tilbake driften av sykehjem, såkalt rekommunalisering.

– Vi ser at mange kommuner nå tar til vettet og er lei av at innbyggernes skattepenger i stedet for å gå til pleietrengende eldre, fører til svære milliardformuer for noen velferdsprofitører, sier Moxnes.

– Jeg synes det høres ut som at du er mer opptatt av at staten skal bestemme, enn hvordan bestemor har det?

– Men det er jo som å høre Frp, og det er bare tull. Vi ønsker at man skal kunne velge mellom et mangfold av forskjellige offentlige og private, ideelle tilbud. Listhaug legger ned de private ideelle, og vil ha inn kommersielle aktører, sier Moxnes.

– Vi vil at pengene skal gå til best mulig privat velferd, framfor å berike noen milliardærer, fortsetter han.

Opp for Rødt

I TV 2s siste kommunevalgmåling øker Rødt med 0,6 prosentpoeng, til 4,1 prosent. Et slikt resultat vil være tidenes beste valg for partiet.

Moxnes mener at nettopp spørsmålet om privat eller offentlig velferd bidrar til partiets vekst på målingene.

– Innbyggerne ønsker en profittfri velferd. De vil at skattepengene skal gå til eldreomsorg og best mulig tjenester, ikke til å fylle opp kontoene til eierne av private selskaper. Det er også grunnen til at Rødt går fram, og at Frp går tilbake, mener Rødt-lederen.

Frp endte på 8,5 prosent i målingen, som er ned 0,3 prosentpoeng.

