Dette er Eggens råd til RBK før skjebnekampen

Rosenborg mot Dinamo Zagreb på TV 2 og Sumo tirsdag kveld fra klokken 20.30.

Champions League-drømmen lever fortsatt for Rosenborg, men oppgaven er stor, for Dinamo Zagreb kommer til Lerkendal med en 2-0-ledelse fra det første oppgjøret.

– Det er faktisk mulig, men du må gå ut og ville det. Du kan liksom ikke ha forsiktig og avventende holdning til kampen. Du må gå utpå der og kjøre over dem fra start, så får det holde så lenge det kan, sier tidligere RBK-trener Nils Arne Eggen til TV 2.

77-åringen tok Rosenborg til gruppespillet i Champions League for første gang i 1995. Eggen førte trønderne ut til den gjeveste klubbturneringen ytterligere fem ganger.

Eggen vil se en hvit tornado

Etter mislykkede forsøk tidlig på 90-tallet forsto Eggen at de måtte gjøre noe annerledes for endelig å ta Rosenborg til Champions League.

– Vi hadde trøbbel. Vi skulle vi ta sånne forholdsregler, men du har ikke en sjanse på hvis du ikke går utpå der for å gi motstanderen et problem. Hvis du tror du kan forsvare deg mot gode lag i to ganger 45 minutter, sparke ballen på tribunen og håpe den ikke kommer ned, har du et problem, sier Eggen.

Rosenborg har ikke noe annet valg enn å angripe, mener han.

– Utgangspunktet er tøft når du ligger under med to mål, men det betyr at Rosenborg må score mål, så det kan være et godt utgangspunkt. Nettopp fordi det ikke er en annen måte å gjøre det på. Rosenborg må komme ut som en hvit tornado, de er nødt til å angripe. Hvis du lar dem få lov til å ligge og vente, blir du liggende bakpå, sier Nils Arne Eggen.

Eggen er optimistisk, spesielt etter avslutningen på kampen i den kroatiske hovedstaden for seks dager siden.

Eggen ville hatt Brattbakk

På spørsmål om hvem han kunne tenke seg å se på Lerkendal-gresset fra trøndernes storhetstid i Champions League, svarer Eggen:

– Det er mange. Jeg har alltid sagt Odd Iversen, men det var en periode før, selv om han også var god i internasjonale kamper. Fra det moderne og profesjonelle Rosenborg etter 1988 ville jeg valgt mellom Steffen Iversen eller Harald Martin Brattbakk, men det er så mange. Du kan ta Mini eller Roar Strand også, men for å score mål, er Harald Martin den meste naturlige målscoreren vi har hatt i moderne tid, sier treneren med 14 seriegull for RBK.

Rosenborg-trener Eirik Horneland påpekte viktigheten av ikke å slippe inn mål i returkampen. Baklengsmål vil bety at håpet er ute, mener Horneland.