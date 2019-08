Mandag avslutter G7-toppmøtet i franske Biarritz.

Det var på forhånd varslet at det ikke ville komme noen felles slutterklæring etter toppmøtet, men Frankrikes president Emmanuel Macron sa mandag at toppmøtet likevel har kommet frem til en felles uttalelse.

Mulig snarlig møte

På den avsluttende pressekonferansen Macron holdt sammen med USAs president Donald Trump, sa han at «et slags veikart» er oppstilt etter at Irans utenriksminister besøkte den franske feriebyen mens toppmøtet pågikk.

– Forholdene er lagt til rette for et møte mellom Rouhani og Trump, sier den franske presidenten, som var vert for toppmøtet denne helgen.

Han sa videre at han håper de to statslederne kan møtes i løpet av de kommende ukene.

På pressekonferansen sa Trump selv at han er villig til å møte Rouhani, «under de rette omstendighetene».

Roset Macron

Emmanuel Macron innledet mandagens felles pressekonferanse med å si at det hadde vært høy spenning og mange uenigheter knyttet til dette årets G7-toppmøte.

Trump begynte sin del av pressekonferansen med å takke Emmanuel Macron med et godt gjennomført G7-møte.

– Jeg vil takke deg for den utrolige jobben du har gjort, dette er virkelig et suksessfullt G7-møte, sa han.

Blant annet sa han at alle gjerne kunne sittet en time til i møtet og at ingen hadde lyst til å dra derfra.

– Du har virkelig vært en spektakulær leder i dette, sa den amerikanske presidenten til den franske.

Enige om teknologiskatt

For sin egen del kunne Macron forsikre at han og Trump er kommet til enighet i spørsmål om skattlegging av teknologigiganter. Frankrikes planer om å skattlegge store – og ofte amerikanske – IT-selskaper førte før toppmøtet til at USA truet med å legge ny toll på franske viner. Det fikk igjen EU-president Donald Tusk til i si at EU i så fall ville svare med samme mynt overfor USA.

På siden av det offisielle toppmøteprogrammet snakket Tysklands statsminister Angela Merkel positivt om handelssamtaler mellom EU og USA.

Trump planlegger tysklandstur

Hun fikk gode ord tilbake fra Trump som sa hun var «en briljant kvinne, som forstår nøyaktig hvordan alt ligger an». Han sa også at han kunne tenke seg å besøke Tyskland snart.

– Jeg har tysk blod i årene. Jeg kommer til å dra dit. Vi kommer til å komme dit snart, til Tyskland, sa Trump i forbindelse med et bilateralt møte med Merkel mandag formiddag.

Saken oppdateres.