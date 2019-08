BEBOERPROTEST MOT PLANLAGTE SYKKELSTIER I GYLDENLØVES GATE!

Gyldenløves gate er en av Oslos vakreste alleer. Gaten er en perle til glede for de som bor i den, for bilister, syklister og gående. Den er stille med plass til alle som ønskes å ferdes i den. Gyldenløves gate skilles av en bred «rideallè» påbegynt av Kong Oscar, med vakre trær og hvor det er god plass for både bilister og syklister i begge retninger. Nå ønsker altså byrådet ved Bymiljøetaten å ødelegge denne idyllen og gjøre også Gyldenløves gate om til en kampplass mellom bilen og syklisten. Det er et ordtak på engelsk som heter «if it ain’t broken, don’t try to fix it», men det er akkurat det Bymiljøetaten nå ønsker å gjøre. Til store protester fra beboerne i gaten velger Bymiljøetaten å overkjøre alle dem som må leve med konsekvensene av etatens vedtak. Ingen berørte har bedt om sykkelstier i Gyldenløves gate, men nær samtlige beboere har bruk for parkeringsplassene langs gaten. Syklister som ferdes i Gyldenløves gate har mer plass i dag enn de har på de aller fleste andre gater i Oslo, men allikevel velger byrådet/Bymiljøetaten å ture frem. I en ideologisk svanedans helt uten omtanke for de som rammes. Helt uten positive konsekvenser for miljøet og med store negative konsekvenser for nærmiljøet. Og hvem er så alle disse syklistene som Bymiljøetaten ønsker å gi egne dedikerte stier/veier. Jo, det er gjerne unge spreke menn fra Ullern, Heggedal, Slemdal og Holmenkollen som suser nedover til prestisjejobber i Oslo sentrum. Og kanskje er det mor som kjører barna til skolen…?

Gyldenløves gate bebos av folk med ulike behov. I vår oppgang med seks leiligheter finnes det eksempelvis en barnefamilie og en håndverkerfamilie. Barnefamilier trenger bil til kjøring av barn til barnehage/skole og kjøring og henting på fritidsaktiviteter. Da er man helt avhengig av at det finnes en parkeringsplass i nærheten. Eller hva mener bymiljøetaten at man skal foreta seg? Håndverkere er helt avhengig av bilen i sitt daglige virke. Hvor mener Bymiljøetaten at disse skal parkere om natten? Kanskje er det slik at Bymiljøetaten mener disse familiene ikke bør bo i området? Bare flytte unna området hvor de er vokst opp? Kvitte seg med sine leiligheter som mange har arvet? Det er ingen skam å snu. Faktisk står det stor respekt av politikere som evner å snu når ny informasjon foreligger.

Mvh Ingvil og Christian Tybring-Gjedde