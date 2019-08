I Oslo sentrum finnes det nå hele seks ulike tilbydere av elektriske sparkesykler for utleie.

– Når du godkjenner brukervilkårene er det jo ingen som leser gjennom dem, man trykker seg jo bare gjennom og glemmer hva som står der, sier Anna Stray Rongve (23).

Sammen med studiekompisen Emil Helland Broll (22) er hun blant de mange som benytter seg av tilbudet. Rongve og Broll mener at mange unge ikke er klar over regelverket.

Tester med promillebriller

For å få en forståelse av hvor farlig det er å kjøre i alkoholpåvirket tilstand får Rongve og Broll låne promillebriller. Disse tilsvarer en promille på 0,8 - 1,2.

Se hvordan promille-kjøringen gikk i videovinduet øverst i saken.

Etter å ha krasjet i både gjerder og i hverandre er konklusjonen til de to studentene klar:

– Dette skal jeg aldri gjøre igjen! En får så lite kontroll på egen balanse, og så liten forståelse for avstand. At folk tør å gjøre dette på vei hjem fra byen, det skjønner jeg ikke, sier Rongve.

PROMILLEBRILLER: Med disse brillene får Anna og Emil teste hvordan det er å kjøre elektrisk sparkesykkel i påvirket tilstand.

Trygg Trafikk advarer

Trygg Trafikk er bekymret for at mange ikke forstår for farlig dette kan være.

– Jeg tror mange opplever at man er en blanding av syklist og fotgjenger på elsparkesykkel. Man er nærme underlaget, det er små hjul og farten oppleves ikke så veldig høy. Det er likevel farlig nok til at det kan bli alvorlige ulykker av det, forklarer Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Han mener det å kjøre elsparkesykkel i beruset tilstand kan være like farlig som å kjøre bil.

– I utgangspunktet er det like farlig på elsparkesykkel, fordi du ferdes i blandet trafikk. Du kan komme i konflikt både med trikker, lastebiler og biler, advarer han.

Døgnåpent tilbud

Flere av selskapene som tilbyr elektriske sparkesykler i Oslo har et døgnåpent tilbud. Blant dem er operatøren Circ.

– Vi tror og mener at det er viktig å være tilgjengelig for majoriteten av folk som er og kjører ansvarlig, og som har behov for våre tjenester på natten. Det gjelder for eksempel de som jobber nattevakter på sykehus eller andre turnusyrker, som skal til og fra jobb når kollektivtilbudet er redusert, sier Safety Manager i Circ, Arna Margrét Ægisdóttir.

Nettopp derfor tror Rongve og Broll at mange benytter seg av syklene på nattestid.

– Det er ekstremt praktisk, dersom man ønsker seg å komme seg fra A til B og det ikke går buss dit. Banen slutter jo å gå på et tidspunkt så når man da vil komme seg hjem fort er det enkelt å ta en sparkesykkel. Dessuten er det jo billigere enn å ta en taxi, sier Broll.