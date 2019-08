En bil med tre personer kjørte ut i vannet ved et fergeleie. En kvinne (19) og en mann i midten av 30-årene er bekreftet omkommet.

Politimann Maichel Lind kom til stedet bare minutter etter bilen havnet utfor kaikanten og hoppet ut i vannet.

– Vi kastet oss ut i vannet med en gang, men det var vanskelig å se noe. Samtidig lå bilen på bunn, så det var så dypt at det var vanskelig å dykke uten lufttanker, sier Lind, som var den første politimannen på stedet til TV 2.

To yrkesdykkere som tilfeldigvis var på stedet var allerede i gang ute i vannet.

De satt rett i nærheten av fergeleiet da de hørte et smell. Smellet var bilen med de tre personene som traff vannet og sank til bunns.

De løp ned til kaien og kastet seg ut i vannet for hjelpe. Bilen lå på syv meters dyp, og sikten i vannet var dårlig.

HYLLER INNSATSEN: Stasjonssjef Ketil Utne Finstad-Steira sier at det responstiden var utrolig rask. Foto: TV 2

Heroisk innsats

Stasjonssjef ved Svolvær Politistasjon, Ketil Utne Finstad-Steira bekrefter også hendelsesforløpet overfor TV 2.

– Tilfeldigheter vil ha det til at det satt to yrkesdykkere på en veranda like i nærheten av ulykkesstedet. De hørte smellet og reagerte veldig kjapt. De kom frem til stedet og svømte ut. Den ene av de to hadde vært nede i bilen flere ganger og forsøkt og redde ut personene i bilen, forteller Utne Finstad-Steira.

Etter kort tid kom brannvesen og dykkere fra redningsselskapet.

– Med innsats fra alle involverte var alle personer oppe av vannet på 27 minutter. Å få gjort en slik operasjon noe særlig raskere er praktisk talt ikke mulig, sier Utne Finstad-Steira.

Takker de frivillige

Politiet vil berømme innsatsen til de to frivillige som kastet seg i havet for å hjelpe.

– Det er fantastisk. Man kan ikke forventet av sivile skal gjøre en slik innsats. Det må jeg berømme på det sterkeste, sier politistasjonssjefen.

Samtidig bekrefter politiet at autovernet på ulykkesstedet ikke var i orden. Etter det TV 2 kjenner til skal det ha ligget nede siden i vinter da det ble skadet i forbindelse med snøbrøyting.

– Det kan jeg bekrefte at det lå nede og ikke var i den funksjon som det skulle være, sier Utne Finstad-Steira.