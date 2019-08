Horneland-møte fjernet Eggen-tvil

Rosenborg mot Dinamo Zagreb på TV 2 og Sumo tirsdag kveld fra klokken 20.30.

Da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i fjor, var det få som trodde det var for å erstatte ham med Haugesund-trener Eirik Horneland.

Det startet fryktelig svakt, men etter hvert har Horneland fått skikk på trønderne, som ligger på fjerdeplass og allerede er klare for gruppespill i Europa. Champions League-drømmen lever fremdeles, men da må de snu 0-2 mot Dinamo Zagreb tirsdag kveld.

Jesper Mathisen var blant dem som mente Horneland burde sparkes tidligere denne sesongen, men nylig la TV 2s ekspert seg langflat og roste Eirik Hornelands arbeid.

Mathisen var langt fra å være den eneste som tvilte på Horneland.

Innrømmer tvil til Horneland

Mannen som ledet Rosenborg til 14 seriemesterskap og seks gruppespill i Champions League innrømmer at også han var tvilende til at Horneland var rett mann, men den følelsen forsvant etter hvert.

– Etter at vi hadde en samtale ble tvilen mindre og mindre. Jeg har lært det jeg kan av alle andre gjennom årene, sier Nils Arne Eggen til TV 2.

Eggen har vært samtalepartner for sine etterfølgere siden han ga seg i 2003.

– Det er for trenerne når det er behov for det, og det er det de selv som bestemmer. Nå har vi fått to fra Haugesund (Horneland og Karl Oskar Emberland), og de er veldig åpne for innspill, sier Nils Arne Eggen.

– Min oppgave er at gode fotballtrenere blir Rosenborg-trenere, for det er noe eget med Rosenborg. En egen kultur, spillestil og samhandlingsmønster. Det forventer publikum. De orker ikke å se innkast og tilbakespill til keeper. Da går de hjem og kommer ikke tilbake, fortsetter 77-åringen.

Roser Horneland og assistenten

Eggen mener Rosenborg var avhengige av bakromsspillere.

– Å komme til Rosenborg for å finne opp kruttet på nytt er dumt. Rosenborg har et spillemønster som publikum forventer å se på Lerkendal. Da må man tilpasse seg og finne typer som passer. Du må ha folk på kanten som kan ta seg gjennom og én sentralt i midten. Det har vi alltid hatt siden det moderne Rosenborg – som jeg kaller det – ble skapt i 1988, sier han.

Den legendariske Rosenborg-treneren liker det han ser for tiden.

– Det skal være et samhandlingsmønster der du alltid er på vei fremover mot motstanderens mål. Det synes jeg vi ser bedre nå, og det skal trenerne, Eirik og Karl Oskar, ha god og all ære for. Det er de som er på feltet sammen med spillerne, sier Nils Arne Eggen.