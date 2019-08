– SFO skal ikke være en oppbevaringsplass, det skal være et aktivitetstilbud for barn og unge, sier Erna Solberg.

Høyre mener forskjellene i Skolefritidsordningen landet rundt er for stort.

Derfor lanserer statsministeren nå fem minimumskrav inn i kommunevalgkampen:

Leksehjelp skal tilbys til de som ønsker det.

Det skal være en åpen og tett dialog mellom SFO og hjemmet. Det skal avholdes en årlig foreldreundersøkelse for foresatte med barn i SFO.

Tilstrekkelige norskferdigheter blant de som jobber i SFO.

Redusert foreldrebetaling for lavinntekstfamilier.

SFO skal bidra til en variasjon gjennom dagen mellom læring, måltid, fysisk aktivitet, frilek og voksenstyrte aktiviteter.

Stortingsmelding

– Det er stor forskjell på innholdet og kvaliteten rundt omkring i Norge. Vi vet at mange foreldre synes det er for mye oppbevaring og for lite kvalitet. Så må vi gjøre det tilgjengelig økonomisk for alle. Vi må se på moderasjonsordninger som gjør at foreldre som har lav inntekt eller mange barn, får en mulighet til at SFO skal bli et tilbud for deres barn, sier Solberg.

Til høsten er det varslet en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som også vil ta for seg SFO-ordningen.

– Det viktige for oss er at vi skal sørge for lavere betaling og sikre reduksjonsordninger framover. Det har vi sagt at vi må gjøre, og det må kommunene også gjøre, sier Solberg.

Ap: Tafatt og generelt

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen er alt annet enn imponert over Høyre.

– Dette er så tafatt og generelt at jeg lurer på hvorfor Høyre en gang legger det fram nå i valgkampen. Hvis dette blir fasiten, får man ikke gjort særlig mye med de store forskjellene på SFO-tilbudet i Norge, sier han til NTB.

Ap mener SFO må bli billigere og vil starte med de yngste barna. Partiet ønsker en nasjonal plan for kvalitet som gir mer læring, sammen med tid til lek og aktivitet.