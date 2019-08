Mats (24) slet med selvmordstanker – nå blir han hyllet for sin åpenhet

– Det tok seks år å godkjenne og si at jeg har vært der hvor jeg egentlig ville ta livet mitt. Jeg skulle ønske at tørketrommelen som stod i hodet, og alle tankene mine sa stopp. At jeg fikk en pause og kunne hvile litt, sier han.

24-åringen innrømmer at han lenge har følt på skam, og har vært redd for å snakke om selvmord. Slik er det ikke lenger.

– Vi kan forvente at 600 mennesker kommer til å ta livet sitt i Norge i år, og enda flere tusen tenker det. Hvis vi sier til en 15 år gammel gutt eller jenta at: «Okei, du har tenkt på selvmord, så bra for du er ikke alene om det. Du er ikke alene og det kommer til å gå fint», kan det hjelpe.

I dag reiser Mats landet rundt og holder foredrag om sin historie. Det til tross for at det koster ham like mye hver eneste gang.

– Jeg har sagt til meg selv at hvis det er én i salen som tør å anerkjenne hvordan de har det, eller tenker annerledes om selv selv og skjønner at de er bra nok med all den bagasjen de har, så er det verdt det. Men det koster mye og jeg fungerer ikke resten av dagen, forteller han.

Mottar Tabuprisen

Tirsdag mottok 24-åringen Tabuprisen 2019. En heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse, som tildeles personer, organisasjoner og virksomheter som gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, fremme inkludering, bryte tabuer, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Tove Gundersen, generelsekretær for Rådet for psykisk helse, forteller at arbeidet til Mats er helt nødvendig.

REISER LANDET RUNDT: Den siste tiden har 24-åringen reist Norge rundt for å holde foredrag om sine opplevelser. Foto: Mats Grimsæth

– Det er livsviktig, for åpenhet smitter og det gjør også at det er lettere å be om hjelp og det gjør at flere får hjelp. Problemene vokser bare hvis man ikke setter ord på de, og ofte er det sånn at åpenhet hjelper i seg selv, og det hjelper omgivelsene til å forstå, sier hun til God morgen Norge.

Gundersen påpeker også at en gjenkjennelse for andre er viktig, for det kan føre til at flere er i stand til å gjøre grep i egne liv.

– I Norge sliter vi med at det er så mange menn. Tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt, så de er ikke så flinke til å sette ord på følelser. Sånn sett er Mats et godt forbilde fordi han viser at det nytter, og at det alltid er for tidlig å gi opp, sier hun og legger til:

– Vi hedre Mats. Det er modig å stå fram, og det betyr så mye. Vi trenger enda mer kunnskap om hva det er som skal til for å gi god hjelp, og det er lurt å be om hjelp tidlig, for da blir resultatene enda bedre.

Tidligere har blant annet Tale Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», Linnea Myhre og NRK-serien «Jeg mot meg» mottatt prisen.