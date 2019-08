faktisk.no:

– Jo, muslimer er ekstra utsatt for hatefulle ytringer

IKKE ENIG: Jon Helgheim er uenig i Faktisk.no sine funn. Han mener at Faktisk.no har konkludert før undersøkelsene ble foretatt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim påsto i en kronikk publisert 15. august at ingenting tyder på at muslimer er spesielt utsatt for hatefulle ytringer. Stemmer det?