De var gode kamerater – så startet gjengkrigen som ødela 23-åringens liv

Én mulig årsak til splittelsen er at «kurderfraksjonen» har følt seg avspist med for lite økonomisk utbytte av kriminelle handlinger, ifølge en kilde tett på miljøet.

Flere kilder sier til TV 2 at de skal ha følt seg overkjørt av den andre delen av gjengen, og at de skal ha blitt utsatt for vold fra medlemmer av den andre fraksjonen.

Streng kodeks

Voldsbruken kan ha vært årsaken til drapsforsøket som denne måneden blir behandlet i Oslo tingrett.

Like før midnatt fredag 6. oktober i 2017 ble det 23 år gamle gjengmedlemmet – tilhørende «albanerfraksjonen» – skutt i hodet. Politiet mener at to av de tiltalte holdt vakt utenfor en leilighet på Holmlia i Oslo da 23-åringen og fire av kameratene hans kom kjørende.

Idet bilen ble parkert utenfor leiligheten, skal de fire øvrige tiltalte – alle fra «kurderfraksjonen» – og flere andre personer ha kommet løpende ut på plassen. Tre hadde skytevåpen synlig fremme, ifølge tiltalen.

Hvem som avfyrte skuddet som traff 23-åringen i hodet, har ikke politiet lyktes med å avdekke. De involverte har vært lite snakkesalige i avhør.

Politiet tror en voldsepisode rett i forkant av skytingen kan ha vært utløsende for det angivelige drapsforsøket. Ifølge politiet hadde en av de tiltalte slåss med en yngre person som har gode venner i gjengens «albanerfraksjon».

Begge mennene avfeier at slåsskampen har funnet sted, men den tiltalte mannen møtte samme kveld på legevakten med tydelige skader. Ifølge hans forsvarer Malin Storrvik skyldtes skadene noe annet.

MØTTE HER: En av de tiltalte møtte på legevakten etter skyteepisoden. Politiet tror han var i en slåsskamp forut for skytingen som kan ha vært opptakten til drapsofrsøket. Foto: NTB Scanpix

– Skjønte jeg var skutt

Den fornærmede 23-åringen har i retten forklart at han og hans fire kompiser satte seg i bilen og kjørte mot leiligheten nettopp fordi det hadde vært «en konflikt» mellom de to mennene.

– Vi visste ikke hva som hadde skjedd, men vi skulle i hvert fall plukke opp N.N. (kameraten, red.anm.). Vi forventet ingen konfrontasjon, sa 23-åringen i retten tirsdag.

Fornærmede og hans fire venner fikk ikke tak i kameraten, men møtte i stedet de seks tiltalte og flere andre, ifølge hans forklaring.

FORNÆRMEDE: Mannen til høyre i bildet er 23-åringen som ble skutt på Holmlia i oktober 2017. Dette bildet er tatt i forbindelse med en narkotikasak der han ble dømt sammen med flere andre. (Foto: Politiet)

– Jeg husker at N.N. («kurderfraksjonens» utpekte leder, red.anm.) sa «hva skjera gutta?», og så kom N.N. (lederens lillebror, red.anm.) gående mot meg. Jeg rakk bare å si «hei bror» før han bokset meg. Jeg lukket øynene, så svartnet det. Det neste jeg hørte var tre skudd, og da jeg åpnet øynene, lå jeg på bakken, fortalte 23-åringen i retten.

Kulen som traff 23-åringen i bakhodet, rev over nervene i nakken. Han ble derfor umiddelbart lam fra brystet og ned, og han kunne ikke snu seg.

– Jeg så bare et kumlokk foran meg og masse blod som rant ned. Da skjønte jeg at jeg var skutt, sa han.

Sier de ikke var der

De seks tiltalte nekter alle for å ha noe med skytingen å gjøre. De har alle forklart i avhør at de oppholdt seg i leiligheten, men hevder de dro ned til byen for å spise noe i løpet av kvelden.

Så langt har kun to av dem forklart seg i retten. Den utpekte fraksjonslederen forklarer at han kom til situasjonen etter at 23-åringen var skutt, mens lillebroren hans forklarer at han og flere andre dro derfra før hendelsen.

Ingen av de tiltalte knytter seg til selve skyteepisoden.

Etter å ha forklart seg om det angivelige drapsforsøket, spurte dommeren hvordan 23-åringen syntes det var å vitne foran de seks tiltalte.

– Det går greit, svarte han kort.

– Ingen gjeng

Alle de involverte nekter for noen gang å ha vært del av en gjeng. Da lillebroren til «kurderfraksjonens» utpekte leder vitnet i retten, fikk han spørsmål om sitt forhold til broren.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei prosederer saken mot de seks tiltalte mennene. Foto: NTB Scanpix

– Er han en leder? ville statsadvokat Andreas Schei vite.

– Jeg adlyder ham, men det er fordi det er sånn det fungerer i den kulturen jeg kommer fra, svarte han.

– Hva med de andre (tiltalte, red.anm.)? Adlyder de ham?

– Jeg vet ikke. Det får de svare for selv.

– Er han leder for gjengen deres?

– Nei.

– Hvordan er miljøet deres? Driver dere med kriminalitet?

– Nei.

– Men dere kjøper hasj?

– Bare til eget bruk.

– Ikke noe annet kriminelt?

– Nei. Vi er bare en vennegjeng som liker å ha det kult sammen.

Lever på hemmelig adresse

De fleste i vennegjengen er godt kjente for politiet – flere av dem har vært involvert i omfattende narkotika- og voldssaker.

I 2015 ble en mann holdt innesperret i en leilighet på Holmlia. I løpet av 48 timer ble han grovt mishandlet og truet på livet, før gjengmedlemmene slapp han fri i et skogholt. Kidnappingen har av politiet blitt trukket frem som et eksempel på hvor brutale Young Bloods er.

En kvinne som sto tiltalt i saken, lever i dag på hemmelig adresse fordi hennes forklaring var avgjørende for å få gjengmedlemmene dømt. Selv ble hun frikjent av lagmannsretten.

Den utpekte gjenglederen for «albanerfraksjonen» er fremdeles siktet for å ha planlagt og beordret kidnappingen.

^

Kontakter i utlandet

I interne politirapporter VG har omtalt, omtales Young Bloods som den største trusselen innenfor gjengkriminalitet i fremtiden. I 2016 kunne gjengen mønstre 50 mann på få minutter dersom det skulle oppstå en konflikt, mente politiet.

Ifølge rapportene har Young Bloods sterke bånd til kriminelle nettverk på Vest-Balkan og tilgang til veletablerte og avanserte narkotikanettverk, skriver VG.

Den fornærmede 23-åringen og flere av hans kamerater ble dømt til fengsel i mellom to og tre år for omfattende organisert narkotikakriminalitet tidligere i år. Flere av kameratene var sammen med 23-åringen da han ble skutt.

De har anket dommen, og saken skal i høst behandles i lagmannsretten.

Drapsforsøk-saken skal behandles i Oslo tingrett i fem uker.