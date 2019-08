Magnar meldte seg som vitne – ble aldri innkalt til avhør

Det var 15. november i fjor at Mosseby ble vitne til at en politibil mistet kontrollen i en rundkjøring og dundret ut i grøfta og inn i et viltgjerde.

Mosseby kjørte på strekningen mellom Askim og Spydeberg, og var på vei inn i rundkjøringen da han først fikk øye på politibilen.

– Det var klart fra venstre i rundkjøringen, men det var et eller annet som jeg reagerte på som gjorde at jeg likevel stoppet. Da kom det en politibil med blålys kjørende inn mot rundkjøringen, sier Mosseby til TV 2.

Politibilen hadde tatt opp jakten på en motorsykkel uten skilter som hadde nektet å stoppe for kontroll.

Saken ble først omtalt av Smaalenene.

– Hadde en utrolig fart

Politibilen kom kjørende i motsatt kjørefelt på vei inn i rundkjøringen, og fortsatte i motsatt kjøreretning i selve rundkjøringen. Farten var for høy til å klare å stanse, og politibilen skled ut av rundkjøringen og rett ut i grøfta.

– Han må ha mistet en eller annen form for gangsyn. Jeg kjenner ikke reglene for utrykning, men jeg har vondt for å tro at de skal kjøre i feil retning i en rundkjøring, sier Mosseby.

Spesialenheten har kun avhørt ett annet vitne, som har opplyst at hastigheten ikke var spesielt høy. Det er Mosseby sterkt uenig i.

Politibilen fikk flere skader i fronten da den braste gjennom viltgjerdet. Foto: Politiet

– Han hadde en utrolig fart. Han hadde ikke sjanse til å klare den svingen, sier Mosseby.

Mosseby stanset for å høre om det gikk bra med politimannen, og fikk til svar at det gikk greit og at han bare kunne kjøre. Men etter å ha kjørt en stund, merket han at han ble nervøs etter det han hadde opplevd.

– Han var ikke langt unna meg. Hadde jeg ikke sett det og stoppet, hadde det blitt en kjempesmell, sier Mosseby.

Skylder på dårlige dekk

Et par dager etter ulykken fant sted, kontaktet Magnar politiet og meldte seg som vitne. Han fikk beskjed om at informasjonen skulle bli sendt videre, men i etterkant har han ikke hørt noe fra verken politiet eller Spesialenheten.

Og i starten av juni i år kom avgjørelsen fra Spesialenheten: Saken mot den aktuelle politimannen ble henlagt på bevisets stilling.

Mosseby reagerer sterkt på at politimannen slipper unna på den måten.

– Jeg synes det er veldig rart at jeg ikke blir kalt inn i denne saken. De hadde vel ikke tenkt til å ha en straffesak i det hele tatt, sier han.

Politimannen selv mener piggfrie vinterdekk på vått føre var en del av årsaken til ulykken, og har oppgitt at han ble overrasket over manglende respons da han bremset. Spesialenheten mener dette er en situasjon politimannen ikke kunne foutsett.