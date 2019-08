Rosenborg har et vanskelig utgangspunkt før returkampen mot Dinamo Zagreb i Champions League-playoff tirsdag.

Trønderne tapte 0-2 i Kroatia. Trener Eirik Horneland mener det blir svært viktig å holde nullen.

– Vi tåler ikke å slippe inn mål i morgen, sier Horneland, vel vitende om at RBK må score fire om Dinamo Zagreb får et bortemål.

Rosenborg har sluppet inn det første målet i sine fire siste kamper.

– Det er et varsku for oss, og så får jeg vi håpe at vi evner å være med fra start, sier han.

Spent på nivået

Horneland ble ikke spesielt mye klokere på det han fikk se av motstanderen i bortekampen.

– Jeg er fremdeles litt spent på nivået til Dinamo Zagreb. Jeg er fremdeles litt spent på hvilket nivå vi fikk se av dem sist. Om de er på samme nivå som sist tror jeg vi kan løfte oss for å konkurrere med dem. Om de har et gir til, blir det spennende å se, sier han.

Horneland sier at det kan bli noen små justeringer fra det første møtet, men at Rosenborg skal fortsette å spille på egne styrker.

– Det blir ingen klare endringer. Vi prøver å få til det samme, bare med litt høyere kvalitet, sier han.

RBK-treneren tror Dinamo Zagreb føler seg trygge på å avansere.

– Jeg sa 60-40 i favør Dinamo Zagreb der nede før kampen. Som optimist er jeg der fortsatt. De tenker nok at det er 90-10. Det er et sterkt lag med internasjonal erfaring og gode individualister. Vi må spille opp mot vårt ypperste for å gå videre, sier han.

– Vi er konkurransemennesker. Hvis vi ikke slår ut Zagreb kommer vi til å være utrolig skuffet i noen timer og gjennom natten. Det er en unik mulighet. Vi ønsker å gripe den muligheten som ligger der. Hvis vi ikke klarer det, kommer vi til å være griseskuffet i et døgn, fortsetter han.

Første VAR-kamp i Norge

Returkampen er for øvrig første gang VAR-teknologien tas i bruk på norsk jord. Mike Jensen håper VAR-gudene er på RBKs side.

– Det blir spennende. Alle som har fulgt med på fotball det siste året har tenkt over, diskutert og snakket om VAR. Nå skal vi prøve selv. Vi får se om det er til vår fordel eller ikke, sier Jensen.