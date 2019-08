Det endte uavgjort 2-2 i toppkampen mellom Molde og Odd søndag kveld. Torgeir Børven ga bortelaget ledelsen 24 minutter ut i første omgang. Molde snudde kampen etter scoringer fra Leke James og Eirik Hestad. Drøyt 20 minutter før slutt utlignet Børven til 2-2.

Etter kampen var Odd-trener Dag-Eilev Fagermo frustrert. Moussa Njie skadet seg stygt og måtte byttes ut etter 17 minutter. At Moldes første mål kunne minne om offside gjorde ikke humøret til Fagermo bedre. Av TV-bildene er det vanskelig å se om James var foran eller bak ballen da Mattias Moström slo ballen på tvers foran mål.

– Jeg er fornøyd med ett poeng, men når jeg får beskjed om at Moldes første mål er offside er det trist at det ikke ble tre, sier han.

– Sånn skal det ikke være

Fagermo antyder at de andre topplagene får fordeler i gullstriden.

– Bodø/Glimt fikk et mål mot oss der ballen var ute av spill i forkant. I dag får Molde et offside-mål. Det er sånn det er. Lørdag fikk Rosenborg et straffespark de ikke skulle hatt. I dag fikk Molde et mål de ikke skal ha. Sånn skal det ikke være. Jeg kan ikke huske sist vi fikk et mål vi ikke skulle hatt, sier Fagermo.

– Burde dommeren fått med seg dette?

– Det er klart. Det er derfor de er her. Det er for å dømme riktig og få med seg det som skjer.

– Han er en god kar

Molde-trener Erling Moe flirer godt av Fagermos utspill.

– Fagermo mener topplagene får mye gratis. Da må han være fornøyd, humrer Moe, og legger til:

– Nå er fotballen sånn som den er. Jeg tror ikke den blir feilfri før Fagermo begynner å dømme selv.

Han tar seg ikke nær av Fagermos sleivspark.

– Jeg liker han kjempegodt. Han er en god kar, så det går fint.

Moe mener Odd skal være godt fornøyd med ett poeng. Etter kampslutt hadde han ikke sett reprise av målet Fagermo mener skulle vært annullert.

– Jeg har ikke sett det om igjen. Det kan godt være at det er en offside, men sånn er det. Kampen varte i 90 minutter. Jeg tror ikke de skal være kjempemisfornøyde med hvordan det gikk, sier Moe.

Molde (40 poeng) topper tabellen før oppgjøret Bodø/Glimt-Vålerenga mandag kveld. Bodøværingene ligger ett poeng bak, mens Odd følger på 3. plass, fem poeng bak Molde.

– Vi har Bodø/Glimt hjemme på fredag. Vinner vi den er vi med for fullt, både i medaljestriden og gullstriden, sier Fagermo.