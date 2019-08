Bamba forventer utestengelse etter å ha albuet Wangberg

Se situasjonen i Sportsnyhetene øverst på siden!

– Jeg så videoen etter kampen. Det ser ikke bra ut. Jeg skulle ønske det ikke hadde skjedd. Jeg er lei meg for at det skjedde.

Det sa en preget Daouda Bamba (25) til pressen på Brann stadion dagen etter at han plantet en albue i ansiktet til Simen Wangberg under kampen mot Tromsø. Dommeren fikk ikke med seg situasjonen, og det har ikke manglet på kritikk i etterkant.

Angrer

Flere tar til orde for at ivorianeren skal utestenges i lang tid. Selv forventer Bamba nå en periode på tribunen.

– Det blir nok det. Jeg elsker fotball. Sånne ting liker jeg ikke å se, jeg vil ikke at noen skal gjøre sånt på en fotballbane. Jeg må akseptere suspensjonen, sier Bamba.

Situasjonen blir trolig et tema hos Norges fotballforbund når helgens runde som vanlig skal gjennomgås.

– Som normalt vil spiller bli bedt om å forklare seg. Når den foreligger, vil NFFs påtalenemnd ta stilling til om saken skal påtales, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, til TV 2.

HJERNERYSTELSE: Simen Wangberg måtte til sykehus etter smellen. FOTO: Bildbyrån/Vegard Wivestad Grøtt.

Umiddelbart etter kampen, som endte med 2-3-tap for bergenserne, bedyret Bamba sin uskyld og hevdet at det hele var et uhell. Mandag fremstod han som en angrende synder. Bamba har sendt en SMS til Wangberg etter hendelsen.

– Jeg vet ikke hvordan jeg kan beskrive det. Det bør ikke skje. Jeg er lei meg for at det skjedde, sier Bamba til TV 2.

Klar tale fra Brann-treneren

Brann-trener Lars Arne Nilsen tok Bamba til side under treningsøkten mandag formiddag for en prat. Han er tydelig på at sånn oppførsel ikke er akseptabel i Brann.

– Vi skal naturligvis ikke ha sånn oppførsel, sier Nilsen.

– Vi er første og fremst opptatt av at Simen Wangberg har kommet seg på beina. At han har det bra. Så får vi ta oss av det som har skjedd. Det er en veldig kjedelig sak for oss.

ALVORSPRAT: Lars Arne Nilsen og Daouda Bamba under mandagens treningsøkt utenfor Brann stadion. FOTO: TV 2.

Sportssjef Rune Soltvedt vil ikke kommentere om Bamba blir straffet internt i klubben.

– Det har jeg ikke lyst til å si noe om nå. Vi har levd med å ta karantenene spillerne får for ikke å følge kampreglementet. Vi får se hva som kommer ut av det. Vi er opptatt av at spillerne skal beskyttes. Da må vi gå foran som gode eksempler. I går var vi dessverre ikke det, sier Soltvedt til TV 2.

Slapp unna med hjernerystelse

Wangberg forlot sykehuset i Bergen søndag kveld og dro hjem sammen med resten av Tromsø-laget mandag morgen. Overfor VG mener Wangberg, som har en fortid i Brann, at Bamba bør straffes hardt. 28-åringen slapp fra det hele med en hjernerystelse.