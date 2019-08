De nye tiltalepunktene åpner ifølge mediene trolig for at skuespilleren Annabella Sciorra kan vitne mot ham i saken om seksuelle overgrep.

Sciorra, som er kjent fra TV-serien «Sopranos», bidro til å få i gang Metoo-bevegelsen i 2017 etter at hun fortalte at Weinstein hadde voldtatt henne i leiligheten hennes i 1993.

Weinstein, som er løslatt mot en kausjon på 1 million dollar, har avvist alle anklager om å ha tvunget noen til sex, men de første anklagene ble utgangspunktet for Metoo-bevegelsen.

De nye tiltalepunktene vil trolig føre til at rettssaken mot ham blir forsinket og vil gjøre jobben vanskeligere for hans forsvarere. Etter planen starter utvelgelsen av jury 9. september.

Weinstein var en av de mektigste mennene i Hollywood som produsent av tallrike filmer. Han er anklaget for seksuelle overgrep av over 80 kvinner, blant dem stjerner som Angelina Jolie og Ashley Judd.

Men hittil er han bare tiltalt for to tilfeller av overgrep, en som hevder at han voldtok henne i 2013, og en som anklager ham for tvungen sex i 2006.

Sciorra la sin sak fram for påtalemyndigheten for sent til at den kunne bli inkludert i den opprinnelige tiltalen, men nå håper aktoratet at de nye punktene i tiltalen åpner for at hun får vitne. Saken mot Bill Cosby viste at antall fornærmede har betydning for utfallet.

