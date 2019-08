TV 2 intervjuet skuespillerne Alexandra Gjerpen, Elias Holmen Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen om den nye Askeladden-filmen som hadde premiere 23. august.

Guttene har rollene som Askeladdens brødre Per og Pål, mens Gjerpen spiller Påls kjærlighetsinteresse.

Se intervjuet øverst i saken.

Spikertønne

De tre skuespillerne er alle enige om at det var utrolig morsomt å spille inn eventyrfilmen. Mads Sjøgård Pettersen, kjent fra blant annet Hollywood-filmen «Eddie the Eagle», går så langt som å kalle Askeladden for Norges egen superhelt.

Likevel var det ikke alt som var supert i innspillingsperioden. Selv om deler av filmen er filmet i naturskjønne Nord-Norge, er også noen scener spilt inn i Tsjekkia. Dette skapte litt problemer for skuespillerne.

– De er veldig flinke de filmarbeiderne i Tsjekkia. De er helt fantastiske, men de er litt sånn… De leste manuset og så «lag et torturkammer», så da lagde de et torturkammer, sier Pettersen til TV 2.

Mads Sjøgård Pettersen (t.h) og Elias Sørensen Holmen (midten) spilte inn spikertønne-scenen med selveste Askeladden, Vebjørn Enger.

– Så når de stod «lag spikertønne», så tenkte de at det kan de lage. Så da lagde de bare det da, forklarer Elias Holmen Sørensen videre.

Sørensen og Pettersen forteller at det var pigger i stedenfor spikere, men at tønnen var bygget slik at man hang etter halsen. Det måtte tre menn til for å åpne og lukke spikertønna.

– Det tok noen minutter fra du fikk fullstendig anfall og panikk og ville ut, før de klarte å få tønna opp, sier Hollywood-skuespilleren, og fortsetter:

VONDT: Elias Holmen Sørensen forteller at det var vondt de de hang etter halsen i tønnen. Foto: TV 2

– Det er en av de verste opplevelsene jeg har hatt i mitt liv.

Om ikke situsjonen på settet var dramatisk nok, var det 35 grader på innspillngsdagen.

– Det var også gassfakler på hver side og kull på bakken. Der var vi i ti timer, kanskje, sier Pettersen og ler.

– Dere så ganske hotte ut, sier Alexandra Gjerpen og ler av de to kollegaene.

UNGE LOVENDE: Alexandra Gjerpen spilte i NRK-serien «Unge lovende». Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Minner for livet

Selv om de mener akkuratt denne scenen var tøff å spille inn, sier de at produskjonen var et minne for livet og noe de aldri ville vært foruten.

Spesielt satt de pris på én scene i filmen, hvor de spilte mot hverandre i en historisk grotte.

– Scenen ble spilt inn under et gammelt sykehus som tidligere ble brukt av soldater med amputerte ben eller armer. Det er samme location som er brukt i «Amadeus». Jeg ble så fangirl, sier Gjerpen lattermildt.

Hun mener det var både spøkelser og muggsopp i grotten, men sier likevel at det er noe av det kuleste hun har gjort i sitt liv. Også Pettersen sier at de må ha litt tøffe arbeidsforhold av og til, og mener det er en del av det å være skuespiller.

– Det er det nærmeste vi kommer en ordentlig jobb. Jeg følte meg litt mandig i ett minutt.

Se scenen i videovinduet under: