– Hun har levert mye til norsk kulturliv, og fremfor alt på scenen

– Livet er ikke rettferdig. Sykdom kan ramme blindt. Det er ikke lett å leve, sa hun i programmet.

Både politikere og artister uttrykte sin sorg over Preus bortgang på sosiale medier søndag kveld.

Deriblant Venstre-leder Trine Skei Grande:

– Triste nyheter, og så altfor tidlig. Takk for alt du ga oss, Anne Grete Preus. I fire tiår har musikken din preget oss, og som kvinne viste du alle at rock ikke er forbeholdt gutta. Takk for alle minnene vi fikk, musikken din vil leve videre, skrev Grande på Twitter.

Også artist Maria Mena skrev noen ord om sin avdøde kollega på Instagram.

– Hvil i fred kjære Anne Grete! Takk for all musikk, støtte og kjærlighet! Dette er så ufattelig trist, skrev hun søndag på sin offisielle profil.