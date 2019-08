Da folk kjørte til jobb på Bømlo mandag morgen fikk de seg en fargerik overraskelse. I løpet av natten har noen hengt opp 200 regnbueflagg i Bømlo sentrum.

Dette er en reaksjon på at Partiet De Kristne (PDK) politianmeldte Bømlo kommune for brudd på flaggloven – og fikk medhold av politiet.

Under pridemarkeringen «Storapride» på Stord 10. august ble det flagget i nabokommunen Bømlo. Dette mente Partiet De Kristne brøt med flaggloven.

Stemte mot pride

Storapride ble startet i 2018 av fem ungdommer fra SU. Det første året var det kun Stord kommune som deltok, men i år fikk også nabokommunene mulighet til å være med i paraden.

– I nabokommunen Bømlo ble det stemt for å delta i årets pride. Alle partier stemte for, bortsett fra den ene representanten til Partiet de kristne (PDK), som stemte mot, forklarer leder for Storapride, Anna Sofie Eikeland Valvatne, til TV 2.

Også rådhuset og politihuset på Bømlo ble prydet med regnbueflagg mandag. Foto: Privat

– Bømlo kommune var med. Ordføreren gikk fremst i prideparaden på Stord og regnbueflagget ble heist på rådhuset i Bømlo.

Dette var representanten fra PDK, Lars-Kåre Katla, imot, og gikk til politianmeldelse av kommunen for brudd på flaggloven.

I prinsipprogrammet til PDK står det at: «Partiet De Kristne ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein», og Katla var den eneste i Bømlo kommunestyre som stemte mot pride-markeringen.

Til NRK benektet Katla imidlertid at anmeldelsen hadde noe med Pride å gjøre, og at det var ulovlig flagging, han reagerte på.

– Dette har ingenting med Pride å gjøre. Det har å gjøre med at det er heist et flagg i strid med loven. Om det hadde vært heist et annet flagg, hadde reaksjonen vært den samme, sa Katla.

Han er fornøyd med at politiet ga ham støtte i saken.

– Politiet konkluderte med at det var brudd på flaggloven, og det betyr at de støtter oss i denne lovtolkningen, sier Katla til TV 2.

Fredelig aksjonisme

Kjernen i flaggstriden handler om hvorvidt Storapride er for Stord eller for hele Sunnhordland. Selv mener organisasjonen at de har vært helt tydelige på at Storapride dekker alle kommuner i regionen.

Selv om de er uenig med politiets vedtak lar de saken ligge.

– Mange har reagert på dette, og i natt var det noen som bestemte seg for å markere det med en fredelig form for aksjon, sier Valvatne.

200 regnbueflagg pryder nå hovedveien ved Bømlo sentrum og utenfor rådhuset og politihuset.

– Det er ikke oss i Storapride som står bak, men vi vet hvem som har gjort det. Vi synes det er utrolig tøft gjort, sier Valvatne.

Videre forteller hun at de kun har fått positive tilbakemeldinger og at mange synes det var stas å kjøre forbi regnbueflaggene i dag morges.

– Det er helt ok å være uenige i det, og det er helt ok at Partiet de kristne stemmer mot. Men da er det også helt ok at folk ytrer sin mening på denne måten. sier Valvatne.

Lars-Kåre Katla ønsker ikke å kommentere regnbueflagg-aksjonen da TV 2 tok kontakt mandag formiddag.