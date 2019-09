Reglementet for hva man kan ta med inn på Farmen er klinkende klart, men for noen av deltakerne blir fristelsen til å ta med seg gjenstander fra nåtiden litt for stor.

Se hvordan deltakerne reagerte på smugle-spørsmålet i videovinduet øverst i saken.

Å forsøke å omgå regelverket på denne måten, mener produksjonen er uheldig.

– Det er viktig for oss at de som deltar på Farmen er med på de premissene som er lagt for programmet. Det er derfor litt skuffende når deltakerne prøver å lure produksjonen, sier TV 2s presseansvarlig for Farmen, Alex Iversen.

Klarte ikke dy seg

Dersom deltakerne likevel velger å trosse regelverket, kan det få konsekvenser om det blir oppdaget.

– Hvis vi finner ting som ikke skal være på gården vil det bli tatt vare på av produksjonen, og vi har en samtale med deltaker om hvorfor dette ikke tillatt, forklarer Iversen.

Haugesunderen Leif Kristian Tindeland (27) er en av dem som ikke klarte å dy seg. Han synes nemlig det ble litt for vanskelig å ikke skulle se ansiktet til den lille niesen sin.

– Jeg skal snike med meg et bilde av onkelungen min, Sophia. Jeg klippet henne ut fra et familiebilde, også tenkte jeg å legge det i skoen eller noe, sa han lurt når TV 2 møtte deltakerne til intervjuer dagen før de skulle reise inn.

Vil sove godt om natten

Mens Tindeland tenkte mest på savnet etter de hjemme, var Terje Leer (54) mer bekymret for mattilgangen inne på gården.

KROK OG SNØRE: Terje Leer ønsker å ta med seg fiskekroker og snøre inn på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har planer om å ta med meg fiskekroker og snøre, svarte han kontant før han la til:

– Jeg har jo også lært meg å smi fiskekroker, men hvis jeg kan slippe det, så …

Politietterforskeren Berit Ivy Junge (31) var derimot fast bestemt på å holde seg til reglementet.

VIL SOVE GODT: Berit Ivy Junge ønsker ikke å ta med seg noe fra 2019 inn på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det er fordi jeg har tenkt til å sove godt om natten, og da må jeg være meg selv og stå for det gjør inne på Farmen.

Ser ikke vitsen

Det samme var Marte Flobergseter (22), som var overbevist om at det skulle gå fint å klare seg på det 1919 kan by på.

SER IKKE VITSEN: Marte Flobergseter mener det er dumt å risikere Farmen-oppholdet med smugling. Foto: Espen Solli / TV 2

– Smugling ser jeg ikke vitsen med. Å risikere å ryke på det, det gidder jeg ikke. Du får én sjanse og da må man gripe den. Så viktig er det ikke å ha med en sjokolade eller noen annet, svarte hun.

Selv om Ingebjørg Monique Haram (31) ikke hadde planer om å snike med seg noe inn, hadde hun en viss formening om hva hun kunne hatt bruk for.

HÅRTRØBBEL: Ingebjørg Monique Haram kunne godt tenkt seg en hårbørste inne på gården. Foto: Espen Solli / TV 2

– Det hadde blitt en børste. Det er vanskelig å ikke kunne gre håret. De sa jeg kunne låne hesten sin, men jeg er ikke så keen på det, for å si det sånn!

Se premieren av årets Farmen-sesong tirsdag 24. september på TV 2 og TV 2 Sumo.