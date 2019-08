– Tipset om mannen kom etter at han lastet ned ulovlig materiale til Google drive. Dette er en av de største saken som er avdekket gjennom Operasjon Jupiter, forklarte førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i Sunnmøre tingrett.

Mannen i 50-årene fra ei lita bygd på Nordvestlandet er tiltalt for omfattende nettovergrep der han skal ha bestilt overgrep mot mindreårige barn i utlandet. Dette nekter mannen straffskyld for.

Besettelse

Men han erkjenner massiv chatting på nett og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn og seksualiert fremstilling av barn. Han er også tiltalt for over 7000 bilder og over tusen videoer som viser seksuelle overgrep.

– Jeg har vært besatt av porno, men jeg har aldri hatt lyst til å ha sex med disse jentene. Det er ikke tilfelle selv om det står i tiltalen, forklarte mannen i Sunnmøre tingrett.

I tingretten forklarte mannen seg om sitt avhengighetsforhold til pornografi helt fra ungdomstiden og helt frem familiefaren ble pågrepet 4. oktober 2017,

– For meg var det besettelse av å ha system og organsiere dette materialet mer enn å se på bildene. En må kunne se på en naken jente uten å tenke på sex. Dere vil sikker tro at dette er sykt, men det er mine seksuelle preferanser, forklarte mannen.

Han forklarte hvordan familielivet ble lagt i ruin da politiet pågrep han på vei til jobb denne høstdagen i 2017.

– Jeg forsto øyeblikkelig at livet mitt var ødelagt. Jeg vet hvilke fordommer som finnes mot seksuelle overgrep mot barn. Jeg visste at jeg bli sett på som pedofil og sett på som overgriper. Det stemmer ikke. Jeg har aldri forgrepet meg på noen, sa mannen i sin forklaring.

Livredd kona

På vei til politihuset i Ålesund ville han bare dø.

– Jeg visste at jeg ville miste familie og venner. Det var like godt å dø.

I retten forklarte han om sitt hemmelige liv på nettet. Det innebar også Skypeoppringinger fra utlandet der han selv medvirket, og der han ble truet til å betale 2000 amerikanske dollar for at disse vidoene ikke skulle bli postet på hans egen Facebook-konto.

– Jeg var livredd for at kona skulle finne ut av det som foregikk.

Aktor vil i straffesaken legge frem bevis for at mannen har betalt for å bestille direkteoverføring av seksuelle overgrep mot barn. Ifølge tiltalen skal han ha lykkes med dette i ett tilfelle mens resten av tilfellene ikke fikk det han betalte for.

– Beslaget i denne saken er så enormt at vi måtte avgrense saken. Det er mye mer enn det som fremkommer i tiltalen. Vi har ikke klart å identisere barna, men mest trolig er de fra Filippinene, mener førstestatsadvokaten.

