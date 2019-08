Heldigvis står det bra til med Solberg om dagen. – Alt fint med henne bortsett fra en blåveis hun fikk på en trening nylig, sier Siofok-trener Tor Odvar Moen til NTB.

Grimsbø har hatt pause fra landslaget siden mai i fjor. Györ-proffen ble dessuten operert i kneet etter 2018/19-sesongen, og hun er uaktuell for Norge-spill med det første.

– Jeg trenger tid og ro slik at jeg kommer tilbake i mål for klubblaget, og i samråd med Thorir (Hergeirsson, landslagssjef) har jeg bestemt at det er der jeg skal holde fokus framover. Derfor er jeg ikke aktuell for landslaget i høst. Det inkluderer VM, sier Grimsbø til handball.no.

Hun er fortsatt inne i en opptreningsperiode etter inngrepet i mai. Grimsbø utelukker ikke at hun kan bli aktuell for sommer-OL i Tokyo neste sommer.

– Dersom vårsesongen min blir god, og kneet mitt tåler belastningen, vil jeg ikke avskrive muligheten for at jeg eventuelt melder meg inn i konkurransen om en plass på laget. Men det er vanskelig å si noe om det nå. Tiden vil vise, sier målvakten.

Også keeperveteranen Katrine Lunde er langtidsskadd og uaktuell for VM. Per nå består Norges målvaktsteam av Silje Solberg, Andrea Pedersen og Emily Stang Sando.

– Norge har med andre ord fortsatt gode målvakter, som nå forbereder seg for fullt til VM i Japan, påpeker landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Norge møter Brasil, Japan og Argentina i en firenasjonersturnering i Stavanger i september.