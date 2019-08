I fjor måtte Casper Ruud (20) gjennom tre kvalifiseringsrunder før han kom seg inn i selv hovedturneringen i US Open. Da ble det tap i første runde mot argentinske Guido Pella.

I år har den norske 21-åringen klatret så mange plasser på verdensrankingen at han er direktekvalifisert til første runde.

Der venter tyske Jan-Lennard Struff, ranket som nummer 37 i verden.

Ruud har møtt Struff en gang tidligere. Tyskeren vant i strake sett i Monte Carlo Masters i 2017, men Ruud er optimistisk før tirsdagens åpningskamp.

– Formen kjennes bra ut. Jeg har vært her noen dager og trent, og jeg trives med forholdene og banen. Jeg spilte mye gode tennis her i fjor, sier han til TV 2.

– Må prøve å styre ham litt

Ruud mener det er en stor fordel å være direktekvalifisert.

– I fjor spilte jeg kvalifisering og vant tre kamper. Det kunne gått bedre i hovedturneringen, men i år er jeg rett inn. Det er mye deiligere. Da kan jeg trene og gjøre de tingene jeg skal. Det kjennes bedre ut i år enn i fjor. Jeg føler meg også som en bedre spiller, sier han.

Tyske Struff har gjort sine saker svært bra denne sesongen. Han kom til kvartfinalen i en ATP-turnering i Barcelona i april og tok seg til 4. runde i Roland Garros. Siden nyttår har han klatret 20 plasser på rankingen.

– Det er helt klart en tøff motstander. Struff er en høy tysker som server godt og slår mange harde, gode slag. Jeg må være klar for høyt tempo. Det handler om å stå imot, men også å ta de sjansene jeg får. Jeg må prøve å styre han litt rundt, komme i gang med mitt spill og få han til å løpe litt. Det tror jeg ikke han er så stor fan av, forteller Ruud.

Nordmannen har også gjort byks på rankingen i 2019. Han gikk inn i året som nummer 112. Nå er Ruud nummer 54 i verden.

– I år føler jeg at jeg har taklet pressede situasjoner bedre. Spillet mitt er blitt bedre. Backhand, server, forehand og returer spesielt føler jeg at jeg har fått bedre til. Jeg har vært god på de viktige ballene i lange og jevne kamper, analyserer han.

Drømmer om å vinne store turneringer

Til tross for den store fremgangen er Ruud forsiktig med å ta av. Han innser at det vil ta tid før han kan kjempe helt i verdenstoppen.

– Det er gøy å vinne den første kampen. Det fokuserer jeg på nå. US Open er et av de store målene i løpet av sesongen. Det er vanskelig å sette seg et eksakt mål, men hvis jeg vinner et par kamper her hadde jeg vært godt fornøyd. De siste 10-15 årene er det omtrent bare tre stykker som har vunnet disse store turneringene. Det er urealistisk å si at jeg har et mål om å vinne, men en gang i fremtiden har jeg selvfølgelig lyst til å kjempe om å vinne de aller største turneringene. Men i år er den første kampen den viktigste. Jeg møter en spiller som er bedre ranket.

Om Ruud skulle slå ut Struff, venter vinneren av oppgjøret John Isner-Guillermo Garcia-Lopez i 2. runde.