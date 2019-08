– Man blir litt stolt av at en nordmann får det til på det nivået. Han er jo ikke blitt avskrevet, men det er ikke mye om å gjøre. Det er mange som har gått langt i å mene at han ikke var verdt «hypen», men en liten nedtur og litt motgang kan noen ganger være bra, sa Simen Stamsø-Møller

– I dette landet er det fort gjort å komme med jantelovens bazooka og nisseluene som man trer på. Folk tar ut en ironisk distanse til alt, men kan vi ikke bare være litt stolte for en gangs skyld? spurte programleder Marius Skjelbæk.

– Han har vokst som spiller og person

Superlativene falt like etter visningen av et intervju der en ydmyk Ødegaard - på flytende spansk - hadde svart på hvordan det føltes å nette sitt første mål i La Liga, drøyt fire år etter at han som 16-åring fikk debuten i divisjonen med en halvtime for Real Madrid mot Getafe. Ødegaard er på lån fra nettopp Madrid, der han nylig forlengen kontrakten til sommeren 2023, ut sesongen.

– Vi må få lov til å være litt stolte over at vi har en så lovende fotballspiller som nå presterer i en av de beste ligaene i hele verden. Han har svart som en 40-åring i intervjuer siden han var 15, og det er jo kanskje mye av grunnen til at det ble denne «hypen» og at det ble urealistiske forventninger.

– Han var Eliteseriens beste spiller da han var 15 år. Han så ut som en guttunge, men styrte kamper og avgjorde kamper for Godset uke etter uke. Nå har han vokst som spiller og person. Det blir ekstremt spennende å følge ham videre i La Liga denne sesongen, og ikke minst for Norge som møter Malta og Sverige om ikke lang tid, sa Jesper Mathisen.

De TV 2-sendte landskampene i september er imidlertid ikke neste mulighet til å se Ødegaard briljere. Allerede førstkommende fredag venter lokaloppgjøret - slaget om Baskerland - borte mot Athletic.

PS! Sist en nordmann scoret i La Liga var da John Carew fant nettmaskene for Valencia i bortekampen mot Celta Vigo 2. mars 2003. Da var Martin Ødegaard fire år gammel.

TV 2/NTB