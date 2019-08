Drapet skal ha funnet sted 30. juli i den amerikanske byen Sandy Springs i delstaten Georgia. Ifølge politiet skal tiltalte Bryan K. Schmitt (48) ha kjørt forbi en eiendom som tilhørt investoren Hamid Jahangard (60) da hendelsen inntraff .

– Det dødelige sammenstøtet startet da Jahangard ved et uhell traff Schmitts Mercedes med en golfball, sier statsadvokaten i en uttalelse gjengitt av NBC.

Dette uhellet skal ha fått Schmitt til å se rødt.

– Schmitts bil traff Jahangard, noe som førte til at han falt og ble påført hodeskader.

Hodeskadene var omfattende, og Jahangard omkom på sykehus to dager etter hendelsen.

Avslørt av video

Den tiltalte advokaten hevder selv at dødsfallet var en ulykke. Ifølge rettsdokumenter sier Schmitt at kjørte forbi Jahared, som da skal ha gjennomført en kastebevegelse.

Da advokaten merket at noe traff bilen, skal han ha snudd for å konfrontere den avdøde, som så kastet et søppelspann i veien. Schmitt hevder han måtte svinge for å unngå søppelspannet, noe som forårsaket påkjørselen.

Sjåføren bak Schmitt skal derimot ha filmet det hele, og dette opptaket forteller en annen historie. Ifølge politiet viser opptaket at advokaten bevisst kjørte over offeret, med intensjon om å påføre skade.

Sammen med videoopptaket er golfballen blant politiets bevis i saken.