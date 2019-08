Ber nordmenn dempe forventningene til Foss - men får allerede neste år kapteinsansvar hos Jumbo-Visma

Se etappe 3 av Vuelta a España på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 15:00 mandag

At Tobias Foss vant Tour de l'Avenir, rittet som er kjent som «ungdommens Tour de France», gikk ikke upåaktet hen hos hans kommende arbeidsgiver i Vuelta a España.

Trener og sportsdirektør Grischa Niermann i Jumbo-Visma-laget, som Foss vil sykle for fra og med neste år, var et eneste stort smil da TV 2 møtte ham søndag ettermiddag.

Kanskje ikke så rart når laget hans i løpet av de siste syv dagene har sikret seg Tom Dumoulin, en av verdens beste sammenlagtryttere, og så kunne se deres kommende rytter, Tobias Foss, vinne det mest prestisjetunge rittet for U23-ryttere.

– Vi er glade for at vi så talentet hans allerede for to år siden og at vi signerte ham tidligere i år. Nå kronet han U23-karrieren sin med å vinne Tour de l'Avenir. Det er stort for ham, så vi er veldig, veldig glade. Det viser hvilket talent han er, for han er ganske stor for å være en klatrer og for å vinne Tour de l'Avenir. Vi vet at vi får en rytter med stor motor. Fremtiden vil vise om han kan kjøre for sammenlagtresultater i Grand Tourene. Men vi vet at han kommer til å bli en veldig sterk rytter vi kommer til å ha det veldig gøy med de neste årene, sier Niermann til TV 2.

Fabian Cancellara og Tom Dumoulin

På spørsmål om hvem han føler Foss ligner på eller minner om i proffsirkuset, er det ikke noen hvem som helst Niermann nevner.

– Han er en god temporytter, så han er litt lik en fyr som Fabian Cancellara. Men han er en bedre klatrer, så du kan kanskje sammenligne ham med Tom Dumoulin. Han var ikke en sammenlagtrytter da han ble proff - han var en mer rendyrket temporytter. Han er kanskje en rytter vi kan sammenligne Tobias med, men Tobias har jo ikke vunnet et proffritt ennå. Så det starter alltid med å gi talentene tid, og hos oss vil han få det. Han er hos riktig lag, forteller den tidligere tyske proffsyklisten.

Sammenligningene med store navn som Cancellara og Dumoulin til tross, så vil ikke Niermann at det norske sykkelpublikummet skal legge for mye press på 22-åringen fra Vingrom.

– For mine norske venner, så bør ikke forventningene være for store til å begynne med. Han må få tid til å utvikle seg. Og vil han bli en sammenlagtrytter, så må han selvsagt bli lettere og tynnere, men det kommer vi ikke til å gjøre innen januar 2020. Han har mange år foran seg. Vi er glade for å få en sterk rytter på laget, og vi skal utvikle ham steg for steg.