Barcelona - Real Betis 5-2

Se 2-1-scoringen i videovinduet øverst!

Barcelona fikk i sommer omsider slått kloen i Antoine Griezmann, men franskmannen hadde ingen god debut i 0-1-nederlaget for Athletic i La Liga-åpningen forrige helg.

I hjemmedebuten mot Real Betis søndag viste Griezmann hva som bor i ham, for etter at Real Betis' storkjøp i sommer, Nabil Fekir, hadde gitt Sevilla-laget ledelsen, var det duket for en oppvisning av Griezmann.

Fem minutter før pause stakk han bak ryggen på Marc Bartra og ble funnet av en strålende presis pasning av Sergi Roberto. Griezmann kastet seg frem og styrte inn 1-1 med leggen.

Fem minutter ut i andre omgang spilte Sergi Roberto ballen opp på Griezmann, som curlet ballen lekkert forbi Daniel Martín i Betis-målet.

– Han er veldig smart i bevegelsene. Han er blitt en ordentlig, ordentlig god målscorer med årene. Det er derfor han ble hentet til Barcelona. Han er en kvalitetsspiller. Luis Suárez og Lionel Messi gleder seg helt sikkert til å spille med ham og han med dem. Når de ikke er med, er det helt nødvendig at han leverer og setter sjansene, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

På tribunen satt de to skadde Barcelona-stjernene og applauderte Antoine Griezmann, som feiret scoring nummer to med å kaste konfetti opp i luften.

Carles Pérez la på til 3-1, før Jordi Alba satte inn kveldens fjerde Barcelona-mål. Med et kvarter igjen å spille noterte Griezmann seg for sin første målgivende i sin nye klubb da han satte opp Arturo Vidal, som satte inn 5-1.

Griezmann var ikke like skarp noen få minutter senere, for en sløv støttepasning endte hos Loren Morón, som ladet kanonen fra 20 meter og banket inn 2-5-reduseringen for Real Betis, men det skapte ingen spenning.