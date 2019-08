Kristoffer Zachariassen (25), som var ønsket av Rosenborg også for et halvt år siden, skal nå være aktuell for en overgang til Trondheim.

Summen for å hente spilleren den gang lå på rundt 20 millioner kroner.

25-åringens kontrakt går ut etter 2020-sesongen.

Etter det TV 2 erfarer ønsker Rosenborg å forsterke startelleveren, men vil også forynge stallen. Derfor passer Zachariassen inn i klubbens fremtidsplaner. Sarpsborg og Rosenborg er nå i forhandlinger om pris.

Zachariassen er toppscorer for Sarpsborg 08, som ligger sist i Eliteserien, med fire nettkjenninger - senest i søndagens tap for bunnrival Strømsgodset noterte Sotra-gutten seg for scoring. TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener Sarpsborg vil få store problemer om de kvitter seg med Zachariassen.

– Han er deres desidert beste spiller. I deres situasjon, de får riktig nok penger, men hjelper lite om de ikke kommer seg bort fra bunnplassen. Han blir ikke lett å erstatte, sier Huseklepp.

Zachariassen kom til Sarpsborg 08 i 2017 fra Nest-Stora og gjorde kometkarriere på Eliteserie-nivå. Sentralt på midten markerte han seg som en av ligaens aller beste spillere for østfoldingene, som tok bronse i 2017 og leverte et Europaliga-eventyr fansen sent vil glemme.

TV 2 har tidligere skrevet om interessen Zachariassen har tiltrukket seg fra utenlandske klubber, blant annet fra Tyskland.

Rosenborg skal tirsdag ut i avgjørende playoff i Champions League. Taper trønderne mot Dinamo Zagreb, blir det likevel spill i Europaligaen. Derfor må stallen styrkes, noe man allerede er i gang med.

Landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen er hentet på lån fra nederlandske AZ. Det samme kan skje med en gammel kjenning, Markus Henriksen. TV 2 skrev søndag at RBK er interessert i å låne Hull-spilleren.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Rosenborg, Sarpsborg 08 eller Zachariassen selv for en kommentar.