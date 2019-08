Tottenham gikk på en kjempesmell med 0-1 hjemme for Newcastle søndag. Nå står de med kun fire poeng etter tre serierunder.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland adresserer de største problemene til Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

– Pochettino har to store problemer med laget sitt. Det ene er Christian Eriksen-situasjonen, for hva skjer med ham? Det er kanskje noe som er utenfor Pochettinos kontroll, men har åpenbart en negativ effekt på Tottenham, sier Brede Hangeland.

Tottenham står i fare for å miste Eriksen gratis neste sommer når kontrakten utgår.

– Det andre problemet, som det ikke snakkes så mye om, men som er like viktig: Jan Vertonghen. Mot lag som ligger dypt, som mot Newcastle, kunne han vært den som tar med seg ballen, skapt litt ubalanse og slått pasninger. Davinson Sánchez virker feilposisjonert litt for ofte. Det er litt murring i troppen som de betaler prisen for nå, fortsetter Hangeland.

Også kontrakten til midtstopper Vertonghen løper ut etter denne sesongen.

Sliter mot lavtliggende lag

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen mener Tottenham kun har spilt én god omgang denne sesongen: Etter pause mot Aston Villa.

– Ellers har det vært begredelig til tider, mener Brede Hangeland.

Så langt i 2019 har Tottenham tapt hele 14 seriekamper.

– Så de er blitt vant til å tape kamper. Vi begynner å se det samme mønsteret: Jo mindre rom de har, jo vanskelig er det. De har få spillere som er gode til å åpne sånne situasjoner, sier Simen Stamsø-Møller.

– Christian Eriksen er åpenbar, men ta han og Vertonghen. Å erstatte sånne spillere tar tid. Du kan putte penger et sted, og utgangspunktet til å bli like bra er kanskje der, men det tar tid å utvikle Sanchéz og Giovani Lo Celso. Det er ingen garanti for at de blir like gode og viktige. Sánchez er en rå spiller, men jeg lurer på om det ordner seg noen gang, for han gjør de samme feilene igjen og igjen. Han har vært der en stund nå, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Tror Eriksen blir værende

Mauricio Pochettino gjentok etter 0-1-tapet for Newcastle at han ser frem til at det europeiske overgangsvinduet stenger mandag 2. september. Først da er det helt sikkert hvor Christian Eriksen spiller de neste fire månedene.

– Det håper jeg vil styrke oss og sørge for at vi har hodene på rett sted. Da vil vi kunne konkurrere på best mulig vilkår, sier Tottenham-manageren.

Stamsø-Møller tror Tottenham får beholde Eriksen en stund til.

– Det er en veldig pussig situasjon. Det er mange klubber som hadde hatt godt av å ha Eriksen, men jeg ser ikke for meg hvem som skal kjøpe ham nå, sier TV 2s ekspert.

Neste kamp for Tottenham er borte mot erkerival Arsenal søndag.