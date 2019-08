Molde - Odd 2-2 (1-1)

Børven har 15 mål på 19 seriekamper denne sesongen. Det gir ham en klar ledelse blant storscorerne.

Eirik Hestad var roen selv da han bredsidet ballen inn bak Odd-keeper Sondre Rossbach til 2-1. Magnus Wolff Eikrem var sentral i angrepet og oppbyggingen før scoringen. Mange trodde da at løpet var kjørt, men Børven er giftig denne sesongen.

Han sendte i vei et skudd mot lengste stolpe, og det var mer enn godt nok til å sikre 2-2.

Resultatet gjør at Bodø/Glimt med seier over Vålerenga mandag, er sikret tabelltoppen alene elleve serierunder før slutt.

– Ekstremt skuffende. Vi var det beste laget og fortjente å vinne idag, og så var det litt for dårlig i avgjørende situasjoner som gjør at vi ikke tar med oss alle tre poengene, sier målscorer Hestad til TV 2.

Selv om de tok tilbake tabelltoppen med ett poeng søndag, var ikke Hestad fornøyd av den grunn.

– Vi gleder oss ikke over en uavgjort selv om vi tar over tabelltoppen. Vi tapte poeng denne runden her, vi er ikke spesielt happy med det.

Molde har et tøft kampprogram for tiden og skal ut i avgjørende europaligakvalifisering mot Partizan Beograd torsdag. Serberne vant 2-1 i første kamp.

– Er dere slitne i beina?

– Det er logisk at de lagene som kun har én kamp i uken skal ha mer fysisk overskudd, men jeg tror gruppen føler seg bra. Når vi vinner kamper gir det energi, og vi henger med på to fronter og det er sånn det skal være. Nå får vi legge vekk denne kampen her og fokusere på Europa på torsdag, understreker Hestad.

Børven hadde litt flaks da han fikset 0-1. Han avsluttet med et skudd etter en lang pasning fra Espen Ruud. Ballen ble reddet av Molde-keeper Alex Craninx, men returen gikk i Børven og endte til slutt i mål.

Molde utlignet etter flott spill før første omgang var over. Flere spillere var involvert før Leke James bredsidet ballen inn på bakre stolpe.

Odd var nær 1-2 i tilleggstiden rett før pause. Birk Risas heading etter et Elban Rashani-innlegg gikk i tverrliggeren.

Det ble spilt hele seks tilleggsminutter før lagene gikk til pause. Grunnen var delvis skaden Odds Moussa Njie pådro seg. Han ble båret av banen på båre.

Odd spiller hjemme mot sterke Bodø/Glimt neste serierunde. Molde reiser sørover og møter mot Mjøndalen.