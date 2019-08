Mallorca - Real Sociedad 0-1

Se Ødegaards mål i videovinduet øverst!

Det så ut til å ende målløst mellom Mallorca og Real Sociedad, men med åtte minutter igjen presenterte Martin Ødegaard seg med sitt første mål for San Sebastián-klubben.

Drammenseren fikk fullføre en glitrende kontring han selv startet. Ødegaard tok lekkert med seg ballen inn i 16-meteren og satte ballen i krysset med en flott avslutning.

Det ble også kampens eneste scoring for Real Sociedad, som står med fire poeng på de to første La Liga-rundene. Fredag kveld møter de erkerival Athletic på hjemmebane i det TV 2 Sport Premium-sendte oppgjøret.

Ødegaard viste frem noen lekre detaljer tidligere i kampen mot Mallorca.

Martin Ødegaard er lånt ut fra Real Madrid for hele denne sesongen. Planen er også at 20-åringen spiller for baskerne neste sesong.

Den tidligere Strømsgodset-spilleren fikk sitt store internasjonale gjennombrudd for nederlandske Vitesse forrige sesong.

Saken oppdateres!