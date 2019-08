– Det er vold på åpen gate!

Måtte se seg slått i Bergen

Bamba fikk som kjent fortsette kampen for Brann siden dommeren ikke fikk med seg episoden. Brann-spissen, som ekspertene altså mente burde vært utvist for albuebruk, sendte Brann i ledelsen mot Tromsø i det 22. minutt.

Fem minutter før pause utlignet Tromsø da Vito Wormgoor satte ballen i eget nett.

Like før pause var Wormgoor heldig som slapp rødt kort etter en takling med knottene først mot Tromsøs Azemi. I det 56. minutt sendte Onni Valakari Tromsø i ledelsen med en kanon i krysset fra langt hold. Kvarteret før slutt satte Fitim Azemi inn 3-1-scoringen for Tromsø. Helt på tampen reduserte Azar Karadas til 2-3 for Brann.

Men Brann klarte aldri å få inn 3-3-scoringen i sluttminuttene, og måtte tåle et smertelig 2-3-tap på hjemmebane for Tromsø.