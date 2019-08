Med to uker igjen til kommunevalget ligger Erna Solberg an til å lede Høyre til det dårligste kommunevalget siden 1955, mens Jonas Gahr Støre ligger an til å lede Arbeiderpartiet til tidenes dårligste lokalvalg.

Arbeiderpartiet henter ikke ut gevinst på bråket mellom regjeringspartiene på målingen som er tatt opp frem til fredag, rett før enigheten om bompenger og kollektivtrafikk. De går tvert imot tilbake til 23,2 prosent. Det er hele 9,8 bak valget for fire år siden.

Høyre straffes også av velgerne med tilbakegang til 17,4 prosent, som er 5,8 prosentpoeng dårligere enn forrige valg.

Mens 62 prosent av velgerne som stemte på Arbeiderpartiet ved stortingsvalget sier de vil gjøre det samme igjen, er det 55 prosent av Høyres velgere som sier det samme.

Tallene viser imidlertid at Høyre og de andre regjeringspartiene har en større velgerreserve enn partiene på venstresiden.

Selv om de borgerlige partiene (Høyre, Frp, KrF og Venstre) har lavere oppslutning enn de rødgrønne (Ap, Sp og SV), viser tallene at 287.000 borgerlige velgere sitter på gjerdet, mot bare 162.000 rødgrønne velgere.

Dersom de borgerlige lykkes med å mobilisere en like stor andel av disse som de rødgrønne, ligger de an til større fremgang enn venstresiden.

Bakgrunnstallene viser at ingen andre partier har en høyere andel tidligere velgere som sitter på gjerdet enn Frp, med Høyre som nummer to.

I motsatt ende av skalaen ligger De Grønne. Bare en prosent av partiets velgere fra forrige valg sitter på gjerdet.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet mister flest velgere til Senterpartiet, SV, De Grønne, Venstre og Bomlistene, mens Høyre mister flest velgere til Senterpartiet, Frp og Bomlistene.

Bevegelsene av velgere fra Frp til Høyre er mindre enn de har vært på lenge, netto er det bare 8.000 flere som går fra Frp til Høyre enn motsatt vei.

Om målingen Målingen er laget av Kantar TNS med telefonintervjuer av 1448 personer i tidsrommet mandag 19. - fredag 23. august.

77,7 prosent av de spurte oppgir partipreferanse.

Feilmarginen er +/- 1,1 - 2,0 prosentpoeng.

Mens Arbeiderpartiet sliter gjør partiene på venstrefløyen det sterkt, SV får 7,8 som ville vært det beste lokalvalget siden 2003. Bakgrunnstallene viser at SV nå henter rundt 20.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn det er velgere som går motsatt vei. Også De Grønne og Rødt ligger an til gode valg. begge henter også mange tidligere arbeiderpartivelgere.