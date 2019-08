– Han driver et falskt spill på alle sider av bordet

Søndag gikk Lan Marie Berg (MDG) ut i Dagbladet og slo fast at «de» vil si nei til Erna Solbergs bompenge-pakke.

Berg, som er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, sier de ikke vil ta imot regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene, ifølge Dagbladet.

I sakene er det uklart om Berg taler på vegne av byrådet eller MDG.

Raymond Johansen sier i en kommentar via sin stabssjef at det er umulig å si ja til avtalen.

– Det er umulig å takke ja til et tilbud som vi ikke vet hva innebærer. Det viktigste for oss er å få bygget ut kollektivtilbudet og få ned klimagassutslippene. Så langt ser det ut som om det regjeringen har laget en pakke hvor disse to målene ikke lar seg forene. De er mest opptatt av å kutte i bomprisen. Det vil gi mer trafikk, mer luftforurensing og mer klimagassutslipp, skriver Johansen i en sms til TV 2.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Andreas Halse, vil ikke kommentere saken overfor TV 2.

– Jeg skjønner godt at de dukker unna nå, sier samferdelsminister Jon Georg Dale til TV 2.

Uttalelsen til Johansen får Dale til å reagere kraftig. Han mener Raymond Johansen har holdt velgerne for narr.

REFSER JOHANSEN; Jon Georg Dale (Frp) kan ikke tro at Oslo vil si nei. Foto: Åserud, Lise

Han peker på at Johansen tidligere i valgkampen sa til VG at «realiteten her er at vi er enige om at smertegrensen nå er nådd for bompenger».

– Han har sagt at smertegrensen er nådd for bompenger, men nå sier han nei til mellom fem og seks milliarder til bomkutt og kollektiv. Det er helt vanvittig, sier Dale til TV 2.

Falskt spill

I intervjuet med Dagbladet sier Berg at de skal øke bompengene.

– Det er det stikk motsatte av det Raymond Johansen har sagt. Han har enten ikke kontroll på sitt eget byråd eller så har han holdt folk for narr. Med uttalelsen til TV 2, så virker det som han holder folk for narr.

Han ber velgerne merke seg at bompengene vil øke i Oslo, hvis Raymond Johansen, MDG og SV fortsetter med makten.

– Han sier nei til lavere bompenger og nei til et bedre kollektivtilbud. Nå vil han istedenfor øke bompengene med milliarder. Det sier han dagen etter han gikk ut og sa det var en puslete avtale. Raymond Johansen driver et falskt spill på alle sider av bordet. De som sitter igjen med regningen er innbyggerne. Jeg vet ikke om en annen norsk kommune det hadde falt inn å faktisk si nei til så mye penger som skal gå til å redusere belastningen for de som må bruke bilen og penger for på styrke kollektivtilbudet. Jeg trodde vi var forbi sesongen for solstikk, men nå er jeg jammen meg ikke sikker, sier samferdelsministeren til TV 2.