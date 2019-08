To uker før kommunevalget viser målingen Kantar TNS har laget for TV 2 at Arbeiderpartiet ligger an til historiens dårligste kommunevalg, mens Høyre ligger an til sitt dårligste lokalvalg siden 1955.

De siste intervjuene på målingen er gjort før statsminister Erna Solbergs ultimatum til de andre partilederne ble kjent ved 21-tiden fredag kveld.

Ap tjener ikke på bråk

Arbeiderpartiet går tilbake 1,3 prosentpoeng til 23,2 prosent.

Partiet vinner altså ikke nye velgere som følge av bråket mellom regjeringspartiene som overskygget det meste av valgkampen i uken som har gått.

Tvert imot er det flere tidligere Ap-velgere som går til de andre partiene på venstresiden enn det var på den forrige målingen som ble publisert for fire dager siden.

SV øker med 0,8 til 7,8, som vil være partiets beste lokalvalg siden 2003, mens Rødt øker med 0,6 til 4,1 som vil være tidenes beste valg for partiet. De Grønne går tilbake 0,1 til 8,1 prosent, som er nær en dobling fra forrige valg. De tre partiene øker samlet oppslutningen like mye som Ap går tilbake fra forrige valg.

Senterpartiet går også frem 1,3 prosentpoeng til 15,6 prosent. Et slikt resultat vil være partiets beste noen sinne.

Erna taper på bråk

Av regjeringspartiene er Høyre taperen med en tilbakegang på 1,2 prosentpoeng siden målingen som ble publisert onsdag. Partiet ligger dermed hele 5,8 prosentpoeng bak valgresultatet for fire år siden.

Fremskrittspartiet som gikk frem på målingene både mandag og onsdag får 8,5 prosent (- 0,3), Mens Venstre får 4,0 (- 0,3).

Kristelig Folkeparti er det eneste av regjeringspartiene som går frem med 0,7 til 4,5 prosent.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger og de lokale bomlistene får 3,4 prosent (+ 0,5), mens andre partier og lister får 3,4 (- 0,8). I denne gruppen utgjør lokale lister denne gang bare 1,4, Pensjonistpartiet 0,9, De Kristne 0,5, Liberalistene 0,4, Alliansen 0,1 og Demokratene 0,1.