Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) møttes til duell i TV 2s Valgstudio søndag kveld.

For få uker siden trakk Støre og Arbeiderpartiet sin støtte til politireformen, som de ble enige med regjeringen om i 2015.

– De bevilger ikke penger til politifolk ute i gatene, de bevilger ikke penger til etterforskningsløft. Nå er det kø i domstolene, og det kan ikke vi ta ansvar for. Vi foreslår vår politikk, så får Solberg ta ansvar for sin, sier Støre.

Regjeringens politireform innebar å redusere antall politidistrikter fra 27 til 12. Tanken bak dette var større politidistrikter, og etableringen av større etterforskningsmiljøer.

– Vi har løftet med 4,4 milliarder kroner. Det er flere politifolk ansatt, alle politidistrikter i Norge har fått flere, sier Solberg.

– De sitter ikke på et kontor og dasser, Jonas! De sitter og etterforsker alvorlige kriminelle ting som for eksempel overgrep mot barn, fortsetter hun.

– Men det er for lite folk, de får ikke gjort den andre jobben sin. Det må flere på etterforskning og mer i gatene, svarer Støre.

Se hele duellen øverst i saken!

Refset lederskapet

Støre benyttet også muligheten til å kritisere Solbergs lederskap den siste tiden, hvor regjeringen har vært preget av bompengekaos.

Krisen endte foreløpig fredag, med Solbergs ultimatum til resten av regjeringspartiene.

– Det har vært elendig ledelse, mener Støre.

– Vi har hatt en regjering i full sprik. Saken skulle vært avklart før sommeren, i sommeren, etter sommeren, også kommer det heller et ultimatum nå på fredag. Det som er trist er at det fortrenger alle andre saker vi diskuterer i valgkampen, fortsetter han.

Nedtur for begge partiene

I TV 2s siste kommunevalgbarometer går både Høyre og Arbeiderpartiet tilbake. Arbeiderpartiet ligger an til historiens dårligste kommunevalg, mens Høyre ligger an til sitt dårligste lokalvalg siden 1955.

Arbeiderpartiet går tilbake 1,3 prosentpoeng til 23,2 prosent. Høyre har en tilbakegang på 1,2 prosentpoeng, til 17,4 prosent.

– Jeg synes ikke forrige uke var noen god uke, og det tror jeg heller ikke at våre velgere synes. Og da vet vi at våre velgere setter seg litt på gjerdet, sier Solberg om målingen.

Støre mener målingen peker i god retning for Arbeiderpartiet, til tross for partiets dårlige prosenttall.

– De tallene viser jo en markant tilbakegang for høyresiden. Det er et stemningsskifte. Jeg vil jo gjerne at Arbeiderpartiets del på det stemningsskiftet skal være høyere på vår side, men dette vitner om at norsk politikk er i endring, og det peker i god retning, sier Støre.

Se valgstudio på TV 2 mandag-torsdag denne uken klokken 21.15.