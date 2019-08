Rekordkjøpet ble kritisert – Søndag senket han Tottenham

Tottenham - Newcastle 0-1 (0-1)

Newcastle hadde tapt de første to kampene for sesongen, men da de gjestet Tottenham Hotspur Stadium gikk de seirende av banen.

Det kunne de takke en kostbar brasilianer for.

– En strålende match av Joelinton. Han var toppen på kransekaken for et Newcastle-lag som la ned en enorm arbeidsinnsats for å holde Tottenham unna, sier TV 2s kommentator Petter Myhre.

– Joelinton kom med skepsis til Newcastle, han kom med en stor prislapp og bare syv mål i bagasjen fra Bundesligaen forrige sesong. Men nå har han vel allerede motbevist alle skeptikere som måtte ha funnet sted i Nord-London, legger TV 2s kommentator Peder Mørtvedt til.

Joelinton utnyttet Spurs-kluss

Newcastle bladde opp hele 440 millioner kroner for å sikre seg Joelinton fra Hoffenheim i sommer. Det er den dyreste signeringen klubben har gjort noensinne.

Den signeringen gjorde de på tross av advarselsen Rafael Benitez kom med før han forlot klubben. Han mente nemlig at de ikke burde signere Joelinton og at angriperen ikke var verdt mer enn halvparten av kjøpssummen.

Men borte mot Tottenham begynte Newcastle å få valuta for pengene.

For da Davinson Sánchez sov i timen i eget forsvar, spilte Christian Atsu til Joelinton som sto helt alene mellom Tottenham-stopperne. Alene med Hugo Lloris gjorde han ingen feil og sendte Newcastle i ledelsen med sin første scoring for sesongen.

– Det er 1-0 til Newcastle etter en markeringssvikt av de sjeldne. Han lar seg ikke be to ganger. Der fikk Newcastle den ene muligheten de ventet på, sier Mørtvedt.

– Fryktelig forsvarsspill som blir strålende utnyttet. Pasningen, nedtaket og avslutningen er topp, topp klasse. Men Sánchez er helt på bærtur, legger Myhre til.

– Hører ikke hjemme i Tottenham

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener Tottenham har forsvarsproblemer.

– Dette er et skrekkelig mål å slippe inn for Tottenham. På venstresiden i forsvaret er det åpenbart problemer, sier Hangland i Premier League-studio.

Han trekker frem at det ved flere anledninger var for store avstander mellom Sánchez og Danny Rose, som det også var da Newcastle tok ledelsen.