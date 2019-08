Markus Henriksen er ute i kulden i Hull og på jakt etter ny klubb. Hittil har imidlertid ikke beilerne bydd opp mot det Hull har forventet seg for landslagsspilleren - og enn så lenge sitter 27-åringen på tribunen i England.

Det at hele prosessen har tatt så lang tid, har etter det TV 2 erfarer fått Rosenborg til å vise interesse for landslagsspilleren.

TV 2 får opplyst at trønderne er interesserte i å låne Henriksen - og at det skal være realistisk dersom ikke noen andre klubber dukker opp før overgangsvinduet i de fleste europeiske ligaer stenger 2. september.

Tidligere denne uka hevdet Philip Buckingham i lokalavisa Hull Live at Henriksen tjener omlag 1,1 millioner norske kroner i måneden i Hull.

Det er lønninger Rosenborg selvsagt ikke kan betale, men samtidig kan det være at Rosenborg kan lokke med en virkelig gulrot tirsdag kveld: Slår man til med en snuoperasjon og slår ut Dynamo Zagreb, blir det Mesterliga-fotball på Lerkendal i høst.

Bordeaux fortsatt interesserte

Det som uansett virker sikkert er at Markus Henriksens tid i Hull virker å være over. I januar avslo Hull et bud fra franske Bordeaux på rundt to millioner euro i håp om å få mer denne sommeren. Det har ikke skjedd.

Og selv om interessen fra Bordeaux fortsatt skal være til stede, har ikke klubben hittil vært villige til å betale det Hull krever. Samtidig - nå nærmer overgangsfristen seg, og trolig er det i de flestes interesse at Henriksen finner seg en ny klubb. Og jo nærmere overgangsfristen man kommer, jo mer løsningsorienterte pleier man å bli.

Trolig ønsker Markus Henriksen å ta et steg opp på karrierestigen - men dersom det ikke går, håper altså Rosenborg at et lån - og forhåpentligvis Mesterliga-fotball - skal kunne lokke Henriksen tilbake til Lerkendal.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Markus Henriksen og Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye, men uten å lykkes.